Петро Порошенко 7 січня має взяти участь у літургії в Софії Київській, де представлять томос

Президент України Петро Порошенко завтра, 7 січня, візьме участь у Різдвяній літургії у Софії Київській, повідомляє прес-служба глави держави.

«У понеділок, 7 січня о 10:00 президент України Петро Порошенко візьме участь у Різдвяній літургії у Софії Київській», – йдеться у повідомленні.

7 січня, в соборі Святої Софії в Києві вже має перебуватиме томос про автокефалію для Православної церкви України (ПЦУ), який 6 січня вручать главі ПЦУ. Після святкової літургії томос буде перенесено для загального огляду в трапезний храм Софії Київської (Мала Софія), де кожний охочий зможе його побачити в будь-який день з 8-ї години ранку до 18:00 години вечора.

Також, 7 січня, в Софії Київській – глава Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить Божественну літургію. Богослужіння розпочнеться 7 січня 2019 року о 10:00.

Радіо Свобода вестиме пряму трансляцію події.

15 грудня 2018 року в Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій під час церемонії у Стамбулі підписав томос про автокефалію для Православної церкви України. Російська православна церква розкритикувала цей крок і заявила, що Варфоломій «остаточно відірвав себе від світового православ’я».

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать предстоятелю Православної церкви України митрополитові Епіфанію.

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