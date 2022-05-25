Путін роздає паспорти РФ на окупованих територіях, Росія краде зерно та блокує порти

Росія окупувала південні регіони України і роздає свої паспорти

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощену видачу російського громадянства жителям Херсонської та Запорізької областей України.

Частини цих областей окуповані російською армією і призначена Москвою так звана місцева влада вже раніше заявляла про намір приєднати ці регіони до Росії. Зазначається, що указ Путна набирає чинності вже сьогодні.

Про що це каже та які наслідки матиме? Про це у програмі Свобода Live:

Шантаж-торг: коридор для зерна в обмін на відміну санкцій

У Кремлі заявили, що готові надати коридор для експорту українського зерна в обмін на зняття санкцій. Про це, зокрема, повідомляє державне російське інформаційне агенство ТАСС із посиланням на заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Руденка.

Протягом останніх тижнів практично усі світові організації закликають РФ розблокувати українські порти для вивезення українського зерна на експорт. Якщо цього не станеться, багатьом країнам світу загрожує голод, повідомляють в ООН. Російська Федерація використовує тему продовольства як зброю, заявляють у Єврокомісії.

Оборонців «Азовсталі» Росія хоче судити

Розмови про обмін захисників Маріуполя передчасні. Про це заявив заступник глави російського МЗС Андрій Руденко. За його словами питання обміну буде розглядатися після винесення судових вироків.

Російське міноборони заявляє, що 2439 українських військових із «Азовсталі» здалися в полон і не виключає, що вони стануть перед російським судом.

Офіційний Київ повідомляє, що триває операція із порятунку маріупольського гарнізону і запевняє, що буде обмін. Тим часом майже 500 родин захисників Маріуполя створили асоціацію сімей «Азовсталі». Організація перевірятиме і поширюватиме інформацію про стан та умови утримання військових, що залишили територію заводу та нині знаходяться на окупованій Донеччині.

Кореспондент Радіо Свобода Тарас Левченко зустрівся з дружинами захисників Маріуполя. Його репортаж дивіться о 18:00 в ефірі Свобода Live.