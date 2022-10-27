Переговори для знищення: чи змінив Путін свої плани щодо України

Переговори для знищення?

Росія від 2014 року постійно використовувала усякого рівня переговори і так звані «перемир'я», щоб повернути ситуацію собі на користь: побудувати або зміцнити лінію оборони, перегрупувати сили, підвезти боєприпаси та інше забезпечення, підготувати провокації, провести дезінформаційні кампанії, а потім посилювала ескалацію.

Президент Росії не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною і налаштований воювати далі, вважає Інститут вивчення війни.

Які аргументи наводять дослідники?

Камікадзе проти камікадзе

Україна очікує від США дрони-камікадзе Switchblade 600, заявляє міністр оборони України Олексій Резніков виданню Politico.

Коли американські дрони-камікадзе прибудуть в Україну?

Україна, Африка і Путін

Президент Гвінеї-Бісау відвідав Україну і натякнув на переговорний процес між Росією та Україною. За день до цього Умару Сісоку Ембало зустрічався із Путіним. Кремль заперечує, що передавав переговорну пропозицію.

Президент України, розповідаючи про візит африканського лідера, каже про «послідовне розширення» контактів України та Африки: «Багато домовленостей відбуваються вперше в нашій історії».

Чим важлива Африка для України та який вплив має там Росія?

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