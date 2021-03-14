Радіо Свобода Weekly: Як судді КСУ беруть у помічники дружин і які прогнози військових щодо війни на Донбасі

Хроніки свавілля у КСУ: влаштування родичів, дива авторозподілу та ігнорування процедур

Чому після розслідування «Схем» і оголошення підозри голові Конституційного суду Олександру Тупицькому його колеги в КСУ досі не зібралися і не оцінили його дії? Коли дружини чи родичі одних суддів КСУ є помічниками й науковими консультантами інших – це непотизм, кумівство чи старі суддівські традиції? Чому попри те, що 13 із 15 суддів КСУ брали самовідвід у резонансній справі про скасування частини антикорупційної реформи через нібито конфлікт інтересів, – вони все одно голосували?

Як Тупицький став доповідачем у справі призначення директора НАБУ Артема Ситника завдяки заводові, пов’язаному з олігархом Коломойським? Як співдоповідачем у справі про продаж землі за поданням народних депутатів від «Батьківщини» став суддя КСУ Сергій Сас – який сам у минулому був депутатом від цієї політсили? І зрештою, як сталося, що в суддів Конституційного суду і досі немає етичного кодексу – попри вимоги закону? Про все це – у розслідуванні «Схем».

Чи буде війна на Донбасі? Що кажуть на фронті?

Штаб операції Об’єднаних сил на Донбасі щодня звітує про обстріли з боку російських гібридних сил. Вздовж лінії розмежування по позиціях Збройних сил «прилітає» з усього: від стрілецького озброєння до артилерії.

То чи можна говорити про загострення на Донбасі? І з чим пов’язують бойові дії бійці, які несуть службу в окопах на передовій? І чи готується Україна до масштабних бойових дій? Читайте.

«В одному залпі – 24 ракети»: Росія накопичує тактичне озброєння біля українських кордонів

Російські ракетні комплекси «Іскандер» опинилися у центрі скандалу. Під час війни в Нагірному Карабасі вони, як заявляли у керівництві Вірменії, виявилися неефективними. Саме це озброєння Москва накопичує на своїх кордонах – зокрема і поблизу України. Що це за озброєння? Куди Росія націлила «Іскандери»? І якою буде відповідь України на ракетну загрозу? Про це – у матеріалі.

«Мені вигідно було атакувати Порошенка, але ми б країну рознесли»: інтерв’ю Арсенія Яценюка

Арсеній Яценюк у свої 46 встиг обійняти всі ключові посади, окрім президентської. Останні майже два роки ніби поза великою політикою, але зараз активно взявся просувати справу стратегічного партнерства США – Україна. Він вважає, що мінський формат виконав свою місію, каже, що з ідеєю проводити зустрічі «нормандської четвірки» у двосторонньому форматі можна потрапити в пастку ФСБ Росії. Політик рекомендує ліквідувати Конституційний суд і впевнений, що президент Зеленський отримав би в цьому питанні схвалення і народу, і парламенту.

З ким із американських високопосадовців підтримує стосунки експрем’єр? Чи планує Яценюк іти в президенти? Що було не так із проєктом «Стіна»? А ще про вплив олігархів, клепку в голові міністра Авакова, стосунки з командою Зеленського, третє прем’єрство і «кулю в лоб» – у «Суботньому інтерв’ю» Арсенія Яценюка.

Далі коротко:

Занадто потужний? Чому США не покарали Коломойського доларом, а лише забороною в’їзду?

Коли адміністрація президента Джо Байдена оголосила олігарха Ігоря Коломойського персоною нон-ґрата, офіційно заборонивши йому в’їзд до США через звинувачення у корупції, рішення загалом підтримали люди, які наполягають на економічних та політичних реформах в Україні. Зрештою, президент Зеленський також висловив підтримку санкціям США проти Коломойського.

Занепокоєння викликав той факт, що США вирішили не запроваджувати фінансові санкції проти одного з найбагатших бізнесменів України – для одних це лише деталь, а для інших ознака того, що дії адміністрації США проти олігарха, який має потужний політичний вплив у своїй країні, були здебільшого символічними. Це також порушило питання: чому?

«Вілла «Медведчук». Депутат Віктор Медведчук розбереться із кримським майном Оксани Марченко

В Україні їх підозрюють у фінансуванні тероризму, у Криму – в них вілла на узбережжі, а в Росії – кум Володимир Путін. Йдеться про телеведучу Оксану Марченко і народного депутата України Віктора Медведчука. Як подружжя побудувало маєток на місці протитуберкульозного санаторію у Криму і як купило там пляж – читайте в матеріалі Радіо Свобода.

«Палаци Лукашенка» і «палац Путіна»: спільні інтереси правителів

Після сенсаційного розслідування російського Фонду боротьби з корупцією, що його очолює російський опозиційний активіст Олексій Навальний, надійшла черга до Олександра Лукашенка. Фільм «Лукашенко. Золоте дно», випущений опозиційним телеграм-каналом NEXTA, розповідає про казкове багатство головного союзника Путіна.

Чи означає це падіння рейтингу Лукашенка, якого і так вже багато співвітчизників не вважає законним президентом, що він близький до втрати влади? Про це читайте у колонці політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.

Чорнобиль – Фукусіма: як українці прийшли на допомогу японцям у 2011 році

Японія – один з найбільших донорів українських екологічних проєктів, зокрема – вона допомагала збудувати сучасне і безпечне укриття (конфайнмент) над післяаварійним 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС. Але коли у березні 2011 року сталася аварія на АЕС «Фукусіма-1» – тоді вже українці прийшли на допомогу японцям. Саме вони навчали японців, як допомагати постраждалим від радіації, як захищати від неї персонал і як спрогнозувати зміни довкілля після аварії.

Радіо Свобода поговорило з українськими фахівцями, які передавали Японії свої знання. Вони допомагали (й допомагають досі) мінімізувати наслідки ядерної аварії Фукусіми, яку вважають другою у світі за наслідками після Чорнобильської катастрофи.

Росіянин опублікував імена офіцерів-катів часів Сталіна, які стратили його прадіда. Один із їхніх нащадків подав позов до суду

Денис Карагодін майже десять років наполегливо збирав докази про вбивство свого прадіда службою НКВС радянського диктатора Йосипа Сталіна і створив вебсайт, на якому перераховані імена всіх, кого він вважає співучасником того вбивства. Дизайнера з Сибіру номінували на престижні премії з прав людини, а провідні західні видання висвітлили його роботу і вебсайт, яким він керує.

Тим часом родичі людей, яких Карагодін пов’язує з убивством прадіда, тепер роблять усе можливе, щоб протистояти звинуваченням. Детальніше про це – у матеріалі.

60-річчя Куренівської трагедії: як моральний злочин призвів до техногенної катастрофи

60 років тому сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії Києва – Куренівська трагедія. Вранці 13 березня 1961 року прорвало греблю в Бабиному Яру, куди впродовж багатьох років скидали відходи виробництва київських цегельних заводів, розташованих поруч. Відтак величезна хвиля з суміші піску, глини, води вдарила по міському районові Куренівці, розташованому нижче.

Більше про ті трагічні події – в «Історичній свободі».

«У містику, у надздібності Шевченка я не вірю». Розмова з нащадком Тараса Шевченка за лінією його сестри Катерини

Нащадок Тараса Шевченка за лінією його рідної сестри Катерини мешкає у Дніпрі. 30-річний Микола Трегуб – науковець, працює в університеті «Дніпровська політехніка», він – один із наймолодших проректорів в Україні. Він не пише віршів і не малює картин, але знає кілька іноземних мов і вже захистив кандидатську дисертацію. А ще – з особливим пієтетом ставиться до старших членів своєї родини.

Про «катеринину» гілку Шевченкового роду, його непересічних людей і родинні традиції Микола Трегуб розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

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