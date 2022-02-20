Радіо Свобода Weekly: Путін сьогодні почав велику війну – Піонтковський

Путін сьогодні почав велику війну – Піонтковський про обстріли на Донбасі

На Донбасі почалися інтенсивні обстріли. Бойовики використовують озброєння, яке заборонено Мінськими домовленостями, кажуть в ЗСУ. Українські військові переконані, що їх провокують на бій, щоб загострити ситуацію на Донбасі на тлі концентрації Росією своєї військової потуги поблизу кордонів з Україною. Чи може загострення на Донбасі перерости у широкомасштабну війну і чи слід чекати жорстких санкцій проти Путіна та його оточення від країн Заходу. Про це аналізує політолог Андрій Піонтковський.

«Ніхто з автоматами на танки не піде» – начальник штабу сил тероборони

Сили тероборони – наймолодший вид військ у Збройних силах України. Їх почали створювати менш як два місяці тому. До лав тероборони планують залучити мільйони українців. Які ж задачі ставлять перед теробороною? Чи готові сили тероборони до можливого нападу Росії? Чому на тренуваннях використовували «автомати» з дерева? Як тероборона допоможе цивільному населенню у критичній ситуації? Коли підрозділи тероборони повністю укомплектують? Яку зброю зможуть використовувати? На ці та інші запитання у програмі «Суботнє інтерв'ю» відповів начальник штабу – заступник командувача сил територіальної оборони полковник Сергій Собко, Герой України, учасник рейду тилами супротивника біля російського кордону у 2014 році. Дивіться ↓

«Тут і ляжуть». Як Херсонщина зустріне російську армію?

Крим.Реалії проїхались по всій довжині перешийку між материковою Україною та Кримом, щоб на власні очі пересвідчитися, наскільки Херсонщина готова до можливого російського вторгнення з півострова.

Чи боїться південь України війни? Які настрої у місцевих жителів? Чи готується Херсонська область до можливого наступу з Криму? Про це і не тільки – дивіться у спеціальному репортажі Крим.Реалії.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Зеленський: Україна вчетверте ініціює консультації в рамках Будапештського меморандуму

Байден скликає засідання Ради національної безпеки США через ситуацію в Україні – Білий дім

Росія готує теракти в ОРДЛО, щоб використати їх як привід для вторгнення в Україну – Залужний

Чому Youtube заблокував канали «ЛДНР» на тлі новин про загрозу нового нападу Росії?

У Криму винесли вирок фрілансеру Радіо Свобода Владиславу Єсипенку – 6 років колонії і штраф

«Багато п’ють і продають дизпаливо»: білоруси про російських військових на навчаннях «Союзна рішучість-2022»

Нові супутникові знімки зафіксували посилення російської військової активності поблизу України

Чим готова бити Україна: уся збройова допомога

Керівник МВС і група журналістів потрапили під артобстріл на Донбасі

Артилерія бойовиків російських гібридних сил обстріляла 19 лютого після обіду Новолуганське, коли там з візитом перебував керівник МВС України Денис Монастирський і група міжнародних журналістів. Як повідомляв з місця подій кореспондент Радіо Свобода, спочатку бойовики вдарили з мінометів, згодом почалися артобстріли, снаряди падали за 300 метрів від місця, де перебували міністр і журналісти.

Наступ через Чорнобиль: як він може виглядати і з якими перепонами стикнеться?

Понтонний міст через річку Прип’ять у Білорусі таємниче зник. Міст за близько шість кілометрів від українського кордону був виявлений на супутникових знімках Maxar і Planet Labs вночі у вівторок, повідомив телеканал CNN. Але до четверга мосту вже не було, повідомляє телеканал. Наразі незрозуміло, чому побудували міст і чи демонтували його насправді. Американські видання неодноразово публікували різні можливі варіанти військового вторгнення з боку Росії, і один з напрямків прогнозованого удару – Північ. Це – територія Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, або ж Чорнобильської зони відчуження: заповідний ліс, ізольований від пересічних людей. Відтепер й від туристів. Чи може Білорусь стати плацдармом для Росії, щоб атакувати Україну з Півночі, й чи буде такий маршрут легким для атакуючих? Читайте у матеріалі

По сусідству з Медведчуком. Як Шуфрич визнав юрисдикцію Росії в Криму

«Схеми» виявили у власності родини народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича земельні ділянки та маєток у селищі Сімеїз на південному березі Криму, придбані у 2013 році. Після анексії цю нерухомість у Шуфрича зареєстрували за російським законодавством. Крім того, родина депутата купувала нерухомість тут і після окупації півострова. А саме, додаткові сотки кримської землі – посвідчивши угоду лише за російськими законами.

Сам Шуфрич підтвердив, що його сім’я має нерухомість на окупованому півострові, але заявив, що оформлення майна в Криму за російськими законами «дозволено українськими законами», хоча це не відповідає дійсності. Юристи, правозахисники та офіційні представники української влади пояснюють, що такі дії – це фактичне визнання дії законів РФ у Криму та легітимізація влади окупантів на українському півострові.

Розслідування Валерії Єгошиної ↓

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«Це мій дім»: чому іноземці залишаються у Києві попри загрозу війни?

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