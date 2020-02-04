Радіо Свобода Daily: Чи знав Іран від самого початку, що ракетою збив український літак МАУ?

«Злита» розмова іранців про збиття PS752 може стати причиною конфлікту між Києвом і Тегераном?

Увечері 2 лютого програма «ТСН. Тиждень» на телеканалі «1+1» оприлюднила запис розмови між диспетчером аеропорту Тегерана і другим пілотом літака іранської компанії «Aseman Airlines» зранку 8 січня. Цього дня Іран збив літак «Міжнародних авіаліній України», який повертався до Києва. На записах іранський пілот розповідає, що бачить у небі світло від ракети, а потім вибух.

Говорячи про записи, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю «ТСН» заявив: «Іранська сторона знала від самого початку, що наш літак збила ракета, це їм було відомо вже на момент збиття».

В Ірані засудили публікацію записів і заявили, шо це була частина конфіденційного звіту. Посадовець Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаїфар сказав, що «ця дія українців змушує нас більше не ділитися з ними свідченнями».

Іран: дехто з родичів загиблих у збитому українському літаку скаржиться на тиск влади

Чоловік, який втратив дружину в літаку «Міжнародних авіаліній України», збитому в Ірані 8 січня, каже, що мусив втекти з Ірану після того, як зазнав тиску з боку влади через те, що критикував ставлення уряду країни до трагедії.

Дружина Джавада Солеймані, Ельназ Набії, була серед 176 людей, убитих унаслідок обстрілу цивільного авіалайнера зенітними ракетами Корпусу вартових Ісламської революції.

У «Слузі народу» рекомендували Брагарю утриматись від коментарів після порад «продати собаку»

Фракція «Слуга народу» рекомендувала своєму депутату Євгенію Брагарю утриматись від спікування з пресою після його заяв щодо «дискримінації російської мови в Україні» та поради продати «собаку елітної породи», аби оплатити комунальні послуги. Про це заступник голови фракції Олександр Корнієнко сказав у коментарі Радіо Свобода.​

Це ж депутат, особистість. Я думаю, що він сам собі зараз самоцензуру увімкне



«Ми йому рекомендували зараз утриматись від коментування, але не забороняли, ми не можемо це заборонити. Це ж депутат, особистість. Я думаю, що він сам собі зараз самоцензуру увімкне», – сказав Корнієнко.

Він також додав, що «на рівні фракції, у чатах» депутат Брагар вже озвучив свою позицію, тому «в принципі все зрозуміло», однак, пізніше до цього питання ще «можливо, повернуться».

«Поки що фракція визначається (чи карати Брагаря –​ ред.). Це не порушення закону, це більше моральна історія. В принципі, Євгеній Брагар вже отримав так, як ніхто не отримував: став героєм мемів, проклять, є його адреса домашня в інтернеті, сторінку у фейсбуці йому ламали. Тобто морально він вже отримав максимально», – зазначив Корнієнко.

При цьому він додав, що виступ на телеканалі «112 Україна», де Брагар озвучив тезу про «продати собаку», був «особистою ініціативою» останнього.

Скандальна закупівля для війська: що не так з бронетранспортерами?

Cкандал навколо БТР-4Е для української армії розгорівся з новою силою. Цей контракт уклали ще в 2016-му, але через суперечки навколо броні перші машини потрапили в війська тільки під кінець минулого року. Сторони нібито домовилися, але розгорівся черговий конфлікт.

Що тепер не так з бронетранспортерами та чому проблема не тільки в броні? Розбиралися журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

«Слава Україні!» й «Турецький потік»: як Ердоган допомагає Україні?

Активізація підготовки угоди про зону вільної торгівлі, обсяг двосторонньої торгівлі у 10 мільярдів доларів, продовження співробітництва в авіагалузі (Україна постачатиме Туреччині АН-178), імовірність транспортування каспійського «блакитного палива» TANAP, прихильники в Україні затятого опонента Реджепа Ердогана – Фетхуллаха Ґюлена і визнання посвідчень водія. Все це обговорювалося під час візиту 3 лютого в Україну президента Туреччини.

Але особливо важливими стали домовленості Ердогана і Володимира Зеленського про турецьку фінансову допомогу для ЗСУ і рішення Анкари допомогти побудувати житло для 500 сімей кримських татар.

Суд не відпустив Кузьменко. Під стінами установи пікетували

Печерський районний суд Києва відмовив у клопотанні захисту про зміну запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Вона залишиться під вартою до 8 лютого 2020 року.

«Нам потрібно більше підприємців»: Гончарук заявив про старт програми «5-7-9»

В Україні 3 лютого почала працювати програма «Доступні кредити 5-7-9». На презентації програми виступив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, який назвав підприємницьку ініціативу однією з умов економічного розвитку.

«Нам потрібно більше підприємців і за останні чотири з половиною місяці ми уважно вивчили, подивилися на те, якими насправді є основні перепони для початку бізнесу в Україні. Про це є багато міфів, але в чому точно сходилися всі експерти і наші оцінки – це в тому, що для початку власної справи в Україні не вистачає доступного ресурсу. Ресурси дуже дорогі, в нас дуже дорогі кредити», – заявив він.

Як пояснив Гончарук, кредити видаватимуть приватні та державні банки, при цьому уряд буде компенсувати частину відсоткової ставки, щоб кредити підприємцям видавалися під 5%, 7% або 9%. До ініціативи, за його словами, долучилися чотири державні банки.

Минає перший рік від інтронізації глави ПЦУ Епіфанія. Що вдалося зробити?

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній отримав свій титул і очолив Православну церкву України рік тому. Він зміг зберегти єдність ПЦУ, збільшити кількість її вірян та парафій і отримати визнання інших церков. Експерти з питань релігії відзначають, що це відбулося попри шалений спротив Росі та зменшення підтримки з боку влади.

Нині, кажуть релігієзнавці, Православна церква України під проводом Епіфанія позбавляється застарілих підходів в управлінні та комунікації з громадськістю і входить у стадію більш глибоких реформ.

ДСНС попереджає: 4-6 лютого в Україні будуть ускладнені погодні умови – другий рівень небезпечності

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що упродовж 4-6 лютого в Україні очікується ускладнення погодних умов, до помаранчевого (другого) рівня небезпечності.

«Вдень 4 лютого на Закарпатті, Прикарпатті значний дощ та мокрий сніг, вночі 5 лютого сильний сніг (приріст снігового покриву 10-20, в горах 35-40 см); пориви вітру 15-20 м/с (в горах 25 м/с), хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця. 3-4 лютого, внаслідок відлиги та випадання дощу 1-2 лютого, на річках Карпатського регіону продовжиться формування тало-дощового паводку, переважно без загрози негативних наслідків… 3-4 лютого на високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень). 5-6 лютого в центральних областях значний сніг, у східних областях значний сніг з дощем, у південних областях значний дощ з переходом в мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 10-15 см; місцями ожеледь та налипання мокрого снігу», – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, в середині тижні очікуються також пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини, подекуди – снігові замети.

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