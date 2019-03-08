Радіо Свобода Daily: «Схеми» виявили, що керівництво Академії аграрних наук отримує державну землю для себе і родичів

«Аграрні барони»

Землі Національної академії аграрних наук займають площу, яка за розміром уп’ятеро більша за Київ. А оскільки академія – це дослідно-наукова бюджетна установа, то й землі, якими вона розпоряджається, – державні. «Схеми» виявили, що подекуди ця земля опиняється у приватних руках, а найбільш ласі ділянки переходять у власність самих керівників цієї академії і членів їхніх родин. Під час підготовки цього матеріалу знімальна група зіштовхнулася з фізичним протистоянням.

Далі коротко:

Суд обрав запобіжні заходи чинному і 4 екс-посадовцям «Спецтехноекспорту».

Україна залишає за собою право створювати ракетне озброєння – так прокоментували в МЗС України вихід Росії з ДРСМД.

МЗС Словаччини вручило ноту послові Росії через критику заяви про анексію Криму.

Держдума Росії ухвалила закони про неповагу до влади і «фейкові» новини.

Про перебіг передвиборчої кампанії

7 березня – останній день, коли кандидати в президенти могли знятися з виборів, і дехто цим правом скористався. Євгеній Мураєв зняв свою кандидатуру і підтримав Олександра Вілкула. Про припинення участі у виборах на користь Анатолія Гриценка заявив Дмитро Добродомов. Про зняття з виборів написав заяву до ЦВК також кандидат у президенти Дмитро Гнап.

Тим часом колишній і чинний кандидати у президенти Андрій Садовий і Анатолій Гриценко підписали угоду про об’єднання зусиль на президентських виборах. Гриценко заявив, що зобов’язався «бути чесним».

Крім того, кандидат у президенти України, комік Володимир Зеленський заявляє, що проти нього готуються кримінальні справи і провокації на території, підконтрольній угрупованню «ЛНР».

А генпрокурор Юрій Луценко назвав прізвища затриманих осіб, що намагалися вручити кандидатові в президенти Юрієві Тимошенку 5 мільйонів гривень, щоб той знявся з передвиборчих перегонів.

Хто стоїть за кандидатами у президенти

«Почет робить короля», «Скажи мені, хто твої друзі, і я скажу… чи переможеш ти на виборах» – ці крилаті вислови якнайкраще характеризують позиції і шанси українських кандидатів на виборах президента-2019. Тому Радіо Свобода зібрало інформацію про найвпливовіших людей у команді кожного з «топових» українських кандидатів.

Храм Стрітення у Львові: міжцерковний конфлікт

У Львові виник скандал через бажання релігійної громади храму Стрітення Господнього, яка до 30 січня цього року належала до Української греко-католицької церкви, перейти до Православної церкви України. Але її представники заявляють, що громаду не приймуть. На сакральну споруду роками претендує Римо-католицька церква, і це спричинює конфлікт уже не між РКЦ і УГКЦ, а Ватиканом і ПЦУ. Чому виник скандал? Чи можна вирішити конфлікт діалогом?

Архіви першої міжнародної конференції з Голодомору тепер online

Виступи, дискусії, документи першої міжнародної наукової конференції, присвяченої Голодомору 1932–1933 років, відтепер можна бачити і чути online. Канадські науковці повністю оцифрували архіви конференції, яка працювала 25–26 березня 1983 року у Монреалі в університеті Квебеку, з участю провідних науковців, на якій звучали англійська, французька, українська мови. Фактично науковці відновили і зробили доступним для всіх унікальний матеріал із архівів першої міжнародної конференції (симпозіуму), присвяченої Голодомору 1932–1933 років. Серед іншого, там можна побачити і молодих Романа Сербина і Джеймса Мейса.

Слідкуйте за подіями сьогодні і вивчайте минуле!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.