Радіо Свобода Daily: Обмін полоненими відкладається до наступного тижня – джерела

Обмін заручниками

Обмін утримуваними особами між Україною та Росією відкладається до наступного тижня. Про це Радіо Свобода повідомили 30 серпня джерела в українських правоохоронних органах, коментуючи повідомлення чиновників, ретрансльовані в засобах інформації.

Про те, що обмін може відбутися наступного тижня, повідомив раніше український адвокат кількох громадян Росії Валентин Рибін. Він сказав, що його підзахисні все ще перебувають у СІЗО в Україні, а можливою датою обміну назвав вівторок, 3 вересня.

У ніч на п’ятницю, 30 серпня, новий генеральний прокурор України Руслан Рябошапка поділився в фейсбуці дописом, в якому стверджувалося, що утримувані Москвою громадяни України, серед яких полонені моряки та режисер Олег Сенцов, повертаються назад в Україну після завершення обміну полоненими з Росією. (Пізніше він зняв той свій пост.)

Офіс президента України Володимира Зеленського заперечив завершення процесу обміну утримуваними особами між Україною та Росією.

«Коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, Офіс президента повідомить про це на офіційних каналах», – мовиться в повідомленні в соцмережі Facebook.

Процес переговорів щодо обміну заручників триває, повідомила також речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

Що встигла зробити нова Верховна Рада в перший день роботи

Перше засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання почалося о 10-й годині ранку 29 серпня, а завершилося вже після 3-ї години ночі наступної доби – 30 серпня. Народні депутати обрали керівників парламенту, затвердили прем’єр-міністра і склад уряду. Також Верховна Рада попередньо підтримала скасування депутатської недоторканності і доручила профільному комітетові підготувати до невідкладного розгляду проєкт закону про імпічмент президента. Тут докладніше.

За першим днем засідання Верховної Ради України 9-го скликання слідкували не лише в Україні, але й поза її межами. Основна увага міжнародних оглядачів була прикута до свіжих призначень нової Верховної Ради України. Що міжнародні оглядачі думають про нові призначення, читайте в матеріалі.

«Дякую, Уляно»

29 серпня виконувачка обов’язків Уляна Супрун опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці інформацію про свою заяву про звільнення на ім’я нового прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Разом із Супрун заяву написали також її заступники – Павло Ковтонюк і Олександр Лінчевський. Через кілька годин на місце міністра охорони здоров’я України призначили нову людину – викладачку Києво-Могилянської академії Зоряну Скалецьку.

Тим часом у соціальних почали з’являтися подяки колишній очільниці МОЗ. Радіо Свобода зібрало найцікавіші публікації під хештегом #​ДякуюУляно.

І коротко:

Президент України Володимир Зеленський призначив ексміністра економічного розвитку України в уряді Арсенія Яценюка Айвараса Абромавичуса головою «Укроборонпрому».

Державне бюро розслідувань проводило обшуки в приміщенні Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Експерекладач колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслав Єжов визнав свою вину у державній зраді і вийшов на волю за «законом Савченко».

Організатори «Євробачення» повідомили, що Роттердам (Нідерланди) обране як місто-господар 65-го пісенного конкурсу в 2020 році.

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