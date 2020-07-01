Радіо Свобода Daily: Григорія Сінченка, який втік із полону бойовиків, знову схопили

Бранець втретє. Бойовики схопили втікача з полону

Бойовики підконтрольного Росії угруповання «ДНР» знову схопили Григорія Сінченка, який до того втік із полону. Про це його мати Тетяна Гулевська ;повідомила проєктові Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.

За словами Гулевської, хлопець після втечі телефонував їй і просив допомоги з тим, щоб повернутися на вільну територію України, перш ніж його знайшли. Вона побоюється, що Григорієві загрожують тортури чи смерть.

Європейські політики «їдуть у Крим» (знову)

Російська влада у Криму знову заявляє про намір європейських політиків відвідати анексований півострів. Цього разу йдеться про групу французьких депутатів Європарламенту, які нібито мали прибути до українського півострова надвечір 30 червня.

Із цього приводу заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар уже звернулася до посла Франції в Києві, а посол України в Євросоюзі Микола Точицький – до керівництва Європарламенту.

Суддя, яка судила «автомайданцівців», знову чиста перед законом

Суддя Шевченківського районного суду Євген Мартинов виправдав свою ексколегу з Печерського суду Оксану Царевич. Її звинувачують у неправосудних рішеннях щодо активістів руху «Автомайдан» у 2014 році.

Мартинов дійшов висновку, що у матеріалах немає доказів, які б свідчили про те, що Царевич виносила завідомо неправосудні рішення в своїх інтересах. Прокуратура з цим не погоджується і готує апеляцію.

Під Офісом президента знову мітингують

Під будівлю Офісу президента 30 червня мітингували шахтарі. Більшість із них – працівники «ДТЕК», але є й гірники з інших шахт.

Народний депутат Андрій Герус вважає, що план протестів «написали в Ахметова», який тисне на державу. У шахтарів, проте, є свої аргументи. Які – з’ясовували кореспонденти Радіо Свобода.

Чи виконує ООН свою місію? Відповідає Сергій Кислиця

ООН відзначає 75-річчя з дня затвердження свого статуту. Серед країн, які заснували Організацію і мають право вето на всі її рішення, – і Росія.

Про те, що це означає для України і чи варто очікувати на реформу ООН, читайте в інтерв’ю з постійним представником України в цій організації Сергієм Кислицею.

Рух «Чесно» відповів на заяву Стефанчука про справу щодо кнопкодавства

Раніше заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, що єдина кримінальна справа за фактом кнопкодавства вже в суді; в громадському русі «Чесно» з цим не погодилися.

За даними активістів, слідчий ДБР, котрий опікується цією справою, спростував інформацію про передання її до суду. Зараз справа на стадії досудового розслідування.

І трохи соціології наостанок. Що якби вибори президента відбувалися зараз?

Якби президентські вибори відбулися зараз, найбільше шансів мали б Володимир Зеленський і лідер «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко. Про це йдеться в соціологічному дослідженні Центру Разумкова.

На третьому місці – п’ятий президент і народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко. Баланс довіри-недовіри до Порошенка становить мінус 60,1%, до Бойка – мінус 45%, до Зеленського – мінус 9,9%.

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