Контрнаступ ЗСУ: чому США просять Україну почекати

- Високопосадовці США порадили ЗСУ відкласти масштабний контрнаступ на армію Росії в Україні – поки Київ не отримає нову партію американської зброї, а українські бійці не пройдуть відповідну підготовку. Про це повідомило інформагентство Reuters з посиланням на брифінг високопосадовця адміністрації Джо Байдена.
- За словами високопосадовця, весь час тривають переговори між Києвом та Вашингтоном про параметри майбутнього українського контрудару, проте Байден через дорожнечу та складність в обслуговуванні не змінив свого рішення не постачати ЗСУ танки M1 Abrams.
- Ця інформація з'явилася одразу після вже восьмого засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн, де США та союзники пообіцяли Україні рекордні за обсягом ракети військової допомоги, зокрема сотні броньованих машин західного виробництва.
- Однак питання про надання ЗСУ німецьких танків Leopard зависло у повітрі – канцлер і голова Міноборони Німеччини пообіцяли перевірити кількість і боєздатність танків у себе на зберіганні. У Польщі заявили, що все одно дадуть Україні «Леопарди» зі своїх складів – у рамках хоч якоїсь міжнародної коаліції.
- Після Рамштайну генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна тепер отримала достатньо зброї, щоб розпочати масштабний контрнаступ. Раніше головком ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що йому потрібно кілька сотень танків, щоб звільнити Україну від окупантів до кордонів до 23 лютого 2022 року – поки Україна отримала від Заходу лише кілька десятків.
Чому США попросили Україну відкласти контрнаступ на армію РФ?
Скільки забере часу передача нової західної зброї ЗСУ та навчання українських бійців?
Чим закінчиться епопея із наданням Україні танків «Леопард»?
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