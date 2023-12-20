Роми – одні з найвразливіших жертв російської агресії – представник омбудсмена

Серед українських біженців, які виїхали до інших країн, рятуючись від війни, близько 100 000 ромів. Це дані української влади. Втім, реальна цифра цифра може бути набагато більшою. Більшість із ромських біженців за кордоном стикається з такими ж труднощами, як і в Україні. Про це детально говорили 18 грудня під час онлайн-обговорення фільму Радіо Свобода «В очах Бога ми всі – люди». Подію до Міжнародного дня мігрантів провели спільно проєкт Радіо Свобода «Ти як?», Центр прав людини Zmina та міжнародна благодійна організація «Ромський жіночий фонд Чіріклі». В обговоренні також взяв участь представник Уповноваженого з рівних прав і свобод прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів Михайло Спасов.

Проблема документів

Фільм журналіста Радіо Свобода Сашка Шевченка досліджує, як українських ромів-біженців прийняли за кордоном. Автор відвідав Угорщину, Чехію й Молдову, де українські біженці ромського походження стикнулися зі специфічними проблемами. Він розповів, що у кожній з цих країн ситуація відрізняється.

«Для Молдови дуже характерно те, що багато ромських біженців, які туди прибули, не можуть рухатися далі, тому що у дуже великого відсотка немає відповідних документів. У них немає навіть внутрішніх паспортів України або ID-картки. Якщо я не помиляюся, десь 20-30% тих ромів-біженців, які в Молдові, – говорить Сашко, – вони не можуть офіційно працевлаштуватися в Молдові, вони не можуть поїхати далі в якусь країну Європейського союзу і вони обирають не їхати в Україну».

Навіть правозахисники, які займаються допомогою ромам за кордоном, не бачать виходу з цієї ситуації, тому що посольство України в Молдові не займається оформленням внутрішніх паспортів.



За інформацією представника Уповноваженого з прав людини, в Україні у трьох громадах Закарпаття серед ромів близько 50% не мають документів. За неофіційними даними, на початок 2023 року їх було близько 10 тисяч.



Водночас частина ромів із Закарпаття мають угорські паспорти, які активно почали видавати з 2011 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частина з них поїхала до Угорщини, де українцям з угорськими паспортами обіцяли такі ж права, як і біженцям з українськими документами. Проте на практиці ситуація виявилася іншою.

«Якщо у тебе є паспорт ЄС, деякі пільги і права тобі не надаються. В Угорщині роми стали заручниками такої ситуації», – пояснює автор фільму.

Координатор міжнародної благодійної організації «Ромський жіночий фонд Чіріклі» Юліан Кондур називає цю ситуацію показовою. Він вважає, що це свідчить не скільки про ромів, стільки про експансійну політику Угорщини.



«Виключно завдяки єдності ромських організацій, партнерських правозахисних організацій, журналістської спільноти ми виходимо на більш-менш людські умови», – коментує Юліан.

Доступ до прав він частково теж пов’язує з проблемами з документами. За його словами, до початку повномасштабного вторгнення Росії неурядові організації нараховували до 30 000 ромів без документів в Україні.



Крім того, Юліан називає однією з пріоритетних проблем питання житла, про яке також йдеться у фільмі.

«Далі можна виділити поглиблення бідності та економічну маргіналізацію. Можливості працевлаштування є дуже обмеженими у зв’язку із поганим рівнем освіти», – говорить представник ромського фонду.

Водночас він зазначає, що говорити про тотальну неосвіченість не можна. За даними фонду «Відродження», станом на 2021 рік серед українських ромів домінував рівень повної закінченої освіти. «Це більше питання можливостей і подальшого розвитку як самозайнятої особи, наприклад», – додає Юліан Кондур.

Виклики вдома і за кордоном ідентичні?

За словами Кондура, навесні-влітку 2023 року спостерігалася тенденція до повернення ромів з-за кордону до Закарпаття. А ближче до зими – навпаки, до виїзду.

Юліан говорить, що роми повторно виїжджають через складні умови проживання та ситуацію з електроенергією, погодними умовами. «Для деяких вибір – бути у соціальному житті у сусідній країні і мати якусь тимчасову підтримку», – зазначає Юліан Кондур.

За кордоном українські роми стикаються з такими ж викликами, як і в Україні. На цьому під час обговорення акцентував Михайло Спасов, представник Уповноваженого з рівних прав і свобод прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів.

«У першу чергу це мова ворожнечі щодо них, етнічний профайлінг (дискримінація правоохоронними органами національних меншин – ред.) та етнічна дискримінація і відсутність паспортних документів», – говорить Михайло Спасов. У зв’язку з цим навесні 2023 року спільно з Радою Європи офіс Уповноваженого розпочав пілотний проєкт з документування представників ромської громади в Україні.

Це як виготовлення свідоцтв про народження для дітей, так і видача паспортів чи ID-карток для дорослих. До проєкту долучили також і представників громадських організацій, адже часто представники ромської спільноти мають недовіру до владних інституцій.

Вразливі жертви агресії – Спасов

Не всі роми виїхали за кордон, рятуючись від російської агресії. Близько тисячі з них приєдналися добровольцями до лав Збройних сил України. Втім, в армії кількість представників ромської національності може бути значно більшою, адже не всі з них добровольці. Про це під час обговорення зазначив представник фонду «Чіріклі» Юліан Кондур.

Інших ромів, які залишаються в Україні, намагаються підтримати громадські організації. «Ситуація насправді дуже складна, і активні люди серед ромів щомісяця допомагають, але запит на допомогу не спадає. Це і питання, що стосуються їжі, гігієнічних засобів, виготовлення документів, так і захист від дискримінації», – каже Юліан.

Представник Уповноваженого називає ромів однією з найбільш вразливих категорій серед жертв російської агресії.



Активісти допомагають ромам також з підтримкою у розвитку підприємництва, здобутті освіти та створенні ромських спільнот, які допомагають людям мати певний голос і бути почутими на різних рівнях. Звісно, хотілось би більше підтримки від держави в плані забезпечення базових потреб гуманітарних потреб ромів», – підсумував представник ромського фонду «Чіріклі».