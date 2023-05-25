Ситуація у Бахмуті: залишки ПВК «Вагнер» у напівкільці ЗСУ

Чи покине «Вагнер» Бахмут?

У США вважають, що наступ російських сил на Бахмут обійшовся їм занадто дорого. Таку заяву зробив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Український генерал Сирський стверджує каже, що на Бахмутському напрямку українські військові упритул наблизилися до бліндажів сил РФ.

Останні новини з передової – далі.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода.Ранок:

Російські добровольці готують «визволення» Москви?

Курськ, Воронеж і Москва. Легіон «Свобода Росії» та Російський добровольчий корпус після подій у Бєлгородській області розповіли, які міста хочуть «визволяти» далі. Що стоїть за такими операціями і у що це може обернутися?

Річниця виходу захисників «Азовсталі»: мама «Калини» про свого сина

Багато читає і звертається до Зеленського з проханням зробити все можливе, щоб повернути його до України. Мама захисника «Калини», який нині у Туреччині, у ексклюзивному інтерв'ю Свобода.Ранок до річниці виходу захисників «Азовсталі» з Маріуполя розповіла , в яких умовах перебуває її син і чого хоче найбільше.

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Підготовка українських пілотів на F-16

Норвегія підтримає підготовку та навчання українських пілотів на винищувачах F-16, а Зеленський каже що Київ робить усе можливе, щоб сучасні літаки вже якнайшвидше з'явилися в українському небі. Розкажемо про найсвіжіші оновлення щодо передачі Україні союзниками винищувачів.