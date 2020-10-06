Тролейбус у космосі та післясмак рейву. 10 українських треків вересня

Від нагадувань про нічні рейви до космічного синт-попу в тролейбусі – Радіо Свобода зібрало 10 українських треків, які привернули увагу в вересні.

Ви також можете послухати ці треки у спеціальних плейлистах на YouTube Music та Spotify.

Ganna – Witer

Урбаністична етно-казка – так називають свій твір в українському джазовому гурті з Берліна. Солістка Ганна Гриніва каже, що надихнулася піснею «Ой, козаче», а сама історія в кліпі була натхненна казкою «Кривенька качечка». Кліп вийшов символічним та атмосферним, а трек хочеться слухати на повторі.

Uliana Royce – Sayounara

Оригінальний кліп у корейському стилі показав нам, що K-pop став потужним джерелом натхнення для співачки та блогерки Uliana Royce. Кольорово, нетривіально та талановито – так, що може не потрібно було штовхати відео рекламою на ютубі.

Gio Dara – Bezmezhno kokhaty

Романтична, лагідна пісня від співака з приємним голосом. Гіо родом з Грузії, живе в Україні з 2005 року, але встиг взяти участь в кількох місцевих талант-шоу. А ця пісня стала першою українськомовною в його репертуарі. Виконавця підштовхнув написати цю пісню карантин – ці обставини, каже музикант, змусили думати його про те, що раніше не помічав.

IDXO – «Монохром»

Цей трек наче навмисно був написаний для любителів київських тусовок. І автор цього не приховує: «Монохром» – про глибину і темряву, електро, політ, відрив», – каже він. Так що обережно: після прослуховування захочеться придбати кислотну футболку та вузькі окуляри.

GannaBaby – ЛЖБЧ

Авторка «Класних лосін» потішила фанатів ще однією драйвовою роботою. «Лежебоче» (саме так розшифровується ЛЖБЧ) розповідає про героя, який любить нічне життя, але це відповідно впливає на його стан. Співачка каже, що цей трек і про неї теж та нагадує часи, коли вони була «жорстким тусером».

Makovka – «Нічні тролейбуси»

Тролейбус у космосі – хіба це не чудово? «Занурьтесь у свій внутрішній космос», – кажуть музиканти синт-поп проєкту. Дійсно, щоб зануритись достаньо довгої вечірньої поїздки у тролейбусі та трек від Makovka у навушниках.

Otoy – Enter

Огляд треків місяця виходить таким собі калейдоскопом атмосферних треків. Цей більше схожий на тізер, ніж на повноцінний трек, але саме його атмосфера змушує сказати: «дайте ще!» До того ж композицію важко зарахувати до якогось жанру, а тому слухайте та дивіться самі.

ТНМК – «Контакт»

Одного разу Ілон Маск зателефонував Фаготу та повідомив, що того обрано для першого контакту з іноземною цивілізацією – синіми жінками з планети Венера. Таке науково-фантастичне оповідання покладене на музику і є новим треком від культового гурту «Танок на майдані Конґо».

ONUKA – «Cеанс»

Ця пісня – концентрація творчості гурту. Музиканти називають кліп «найінтимнішим у дискографії за всі шість років». Це історія про боротьбу з упередженнями, про шлях до перемоги над страхами. Він був написаний у період, коли солістка Ната Жижченко готувалась стати мамою, і присвячений її синові.

Мilena – «То є ти»

У цьому треку співачка звертається до своїх однолітків, закликає їх рухатися далі і не опускати руки. Гарна мотивуюча пісня, під яку гарно думати про горизонти. Слухаємо!

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