Важкі бої на фронті і політична битва у США за розблокування допомоги Україні: деталі

Росія вдосконалює дрони? А Україна?

Росія намагається вдосконалити іранські ударні дрони-шахеди, якими атакує Україну, повідомляє розвідка Великої Британії. За її даними, в одному зі збитих у листопаді шахедів виявили українську SIM-карту і 4G-модем. Тим часом Повітряні сили показують роботу ППО – зокрема, як на півдні України знищують безпілотники, запущені Росією. В Україні відзначають День Збройних сил. Аналіз подій війни в Україні та фронту.

Надання США допомоги Україні блокують республіканці. Що робити?

Тим часом у Пентагоні розповіли, скільки коштів залишилося на допомогу Україні. Йдеться про суму менше 6 мільярдів доларів, повідомив речник Пентагону Пет Райдер. Міністерство оборони США закликає Конгрес ухвалити допомогу Києву. Напередодні президент України Зеленський мав виступити у закритому режимі та онлайн перед американськими сенаторами. Утім в останні хвилини виступ скасували. Байден назвав «божевіллям» неспроможність Конгресу США підтримати допомогу Україні.

Що трапилося? Чи буде ухвалена допомога США Україні?

Єрмак: «знакова зустріч» із спікером Палати представників Конгресу США

У США вже перебувають представники української влади - керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і міністр оборони України Рустем Умєров. Про що вдасться домовитися?

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