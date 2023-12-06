Важкі бої на фронті і політична битва у США за розблокування допомоги Україні: деталі

- Росія вдосконалює дрони? А Україна?
Росія намагається вдосконалити іранські ударні дрони-шахеди, якими атакує Україну, повідомляє розвідка Великої Британії. За її даними, в одному зі збитих у листопаді шахедів виявили українську SIM-карту і 4G-модем. Тим часом Повітряні сили показують роботу ППО – зокрема, як на півдні України знищують безпілотники, запущені Росією. В Україні відзначають День Збройних сил. Аналіз подій війни в Україні та фронту.
- Надання США допомоги Україні блокують республіканці. Що робити?
Тим часом у Пентагоні розповіли, скільки коштів залишилося на допомогу Україні. Йдеться про суму менше 6 мільярдів доларів, повідомив речник Пентагону Пет Райдер. Міністерство оборони США закликає Конгрес ухвалити допомогу Києву. Напередодні президент України Зеленський мав виступити у закритому режимі та онлайн перед американськими сенаторами. Утім в останні хвилини виступ скасували. Байден назвав «божевіллям» неспроможність Конгресу США підтримати допомогу Україні.
Що трапилося? Чи буде ухвалена допомога США Україні?
- Єрмак: «знакова зустріч» із спікером Палати представників Конгресу США
У США вже перебувають представники української влади - керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і міністр оборони України Рустем Умєров. Про що вдасться домовитися?
Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Live:
- У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю.
- Досі Конгрес не підтримав цей запит адміністрації Байдена. У США визнали, що через це пакети допомоги Україні стали меншими.
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