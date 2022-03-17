Інженер із Керчі, правозахисник, який документував військові злочини Росії в Криму, Олександр Сєдов вирушив захищати Україну, яка чинить спротив російському вторгненню. «Розслідування злочинів Росії, притягнення до відповідальності не має значення, якщо Україну знищать», –​ пояснює він своє рішення. Історією про Олександра Сєдова Крим.Реалії продовжують серію матеріалів про кримчан, які вирушили захищати Україну зі зброєю в руках.

Керчанин Олександр Сєдов залишив рідне місто у 2014 році через російську анексію Криму та з сім'єю облаштувався у Київській області. Вимушений переїзд змусив його змінити професійну діяльність – інженер став документувати порушення прав людини та військові злочини Росії у Криму в рамках діяльності Кримської правозахисної групи.

Олександр Сєдов – співавтор багатьох досліджень про російську політику в анексованому Криму, що озвучувалися на міжнародних майданчиках для протидії агресії Росії.

Воєнне вторгнення Росії в Україну знову змусило його змінити своє життя. Тепер він захищає свою країну зі зброєю в руках.

«Потрібно або бути в армії, або їй допомагати»

Про рішення приєднатися до лав Збройних Сил України правозахисник оголосив на початку березня.

Я впевнений, що зараз треба зупинити та знищити ворога

«Шановні друзі та колеги. До перемоги я зупиняю правозахисну діяльність. Я впевнений, що зараз треба зупинити та знищити ворога. Потім, після перемоги, ми обов'язково притягнемо до відповідальності всіх злочинців, які залишаться живими. З повагою, солдат ЗСУ Олександр Сєдов», – написав він у фейсбуці.

Бойового досвіду Олександр Сєдов, за його словами, не має. Тому зараз він проходить навчання в умовах воєнного стану.

Розслідування злочинів, притягнення до відповідальності не мають сенсу, якщо Україну знищать

«На мій погляд, під час повномасштабного вторгнення потрібно або бути в армії, або допомагати їй. Я вибрав перший варіант. Коли вас б'ють, потрібно захищатися та бити у відповідь. Розслідування злочинів, притягнення до відповідальності не мають сенсу, якщо Україну знищать. Саме так: убитому байдуже, чи притягнуть до відповідальності вбивцю. Тому я вважаю, що спочатку потрібно рятувати країну, а вже після цього притягувати до відповідальності винних», – пояснив Олександр Сєдов Крим.Реалії.

Російським військам кримчанин рекомендує «якнайшвидше тікати з України»: «Нехай тікають, бо таких, як я, мільйони. У військкоматах величезні черги з добровольців. У тому числі величезна кількість людей із військовим досвідом».

«Вважаю це самогубством»

З війни на Олександра Сєдова чекають донька, дружина та батьки. Дружина – кримська журналістка і правозахисниця Ірина Сєдова – рішення чоловіка поважає, але змиритися з ним не може.

Чоловік стане гарматним м'ясом у цій війні. У нього нуль досвіду, він ніколи не служив, а тепер піде на передову

«Чоловік стане гарматним м'ясом у цій війні. У нього нуль досвіду, він ніколи не служив (у збройних силах – ред.), а тепер піде на передову. Я не була проти. Це його рішення та його вибір. Я поважаю цей вибір. Адже це вибір без вибору. Він пішов добровольцем. Інакше просто не міг. Я вважаю це за самогубство. Але я пишаюся, що він вчинив саме так. Мені хочеться кричати, плакати та лізти на стіну від усвідомлення всього цього», – зізналася вона Крим.Реалії.

Колеги-правозахисники пишуть у соцмережах слова підтримки Олександру Сєдову.

«Саша, пишаємося тобою! Чекаємо на тебе живим і цілим, знаємо, що ти захистиш свою сім'ю та нашу Україну!» – пише координаторка Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

«Працюй за нас, а ми – за тебе. До зустрічі після війни, після перемоги. Обов'язково, без варіантів», – наголосив голова Регіонального центру з прав людини Роман Мартиновський.

Колеги Олександра Сєдова просять його повернутися «живим і цілим».

Раніше ми розповідали про те, як на війну з Росією вирушили фотограф із Криму, експолітв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв, активіст із Феодосії, багатодітний батько Сергій Мокренюк та колишній кримський підприємець, розвідник, творець батальйону «Крим» Іса Акаєв.