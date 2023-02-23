Вугледар: російські військові відмовляються наступати

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 лютого повідомив, що російські окупанти відмовляються йти в наступ під Вугледаром через колосальні втрати в їхніх лавах.

«У зв'язку з провалом наступу та значними втратами в живій силі під Вугледаром особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був наданий 155-й бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях», – зазначили в Генштабі.

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Британська ж розвідка повідомила, що Росія знову може спробувати захопити місто.

«За дії під Вугледаром, найімовірніше, і зараз відповідає Східна група сил РФ. Її командувач, полковник Рустам Мурадов, напевно, під значним тиском, оскільки від нього вимагають найкращих результатів після жорсткої критики з боку націоналістичного крила в Росії та попередніх невдач. Однак малоймовірно, що Мурадов має сили, здатні здійснити там прорив», – повідомили розвідники.

Командувач Східного військового округу Рустам Мурадов лише тиждень тому отримав звання генерал-полковника спеціальним указом Путіна. Саме Мурадов командував безуспішними спробами окупантів наступати на Вугледар та Павлівку, коли він не врахував особливості місцевості – через що практично всю 155-ту бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ з Владивостока було розгромлено Силами оборони України.

Чи може з Вугледару розпочатися бойкот російського наступу по всьому фронту?

Як генерал-полковник Мурадов намагатиметься таки захопити Вугледар?

І чи можуть ЗСУ піти у контратаку на цьому напрямі?

​Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: