Скільки треба FPV дронів? Де знайти 500 тисяч для мобілізації? І що означають слова Зеленського про Залужного?

Багнюка, холод, обстріли і постійні штурми

Аналітики кажуть про певний застій на лінії фронту російсько-української війни.

Британська розвідка пише, що Україна переходить до оборони вздовж лінії боїв.

З чим це пов'язано?

Які дрони потрібні ЗСУ і де їх взяти?

Напередодні президент Зеленський на пресконференції повідомив, що наступного року виготовлять мільйон дронів. У Мінстратегпромі розповіли про плани із виготовлення дронів в Україні.

За інформацією міністра Камишіна, у 2024 році, крім мільйона FPV дронів, Україна планує виготовити тисячі ударних дронів із більшою дальністю.

Скільки дронів потрібно ЗСУ, щоб протидіяти армії РФ?

КМІС: 72% опитаних проти відставки Залужного

КМІС оприлюднив результати соціологічного дослідження. : серед опитаних 72% поставилися б негативно до відставки Залужного. Лише 2% підтримали б його звільнення.

«Валєра...і Мар'яна»

Яка природа конфлікту президента з головкомом? Чи справді висновок про те, що конфлікт є, випливає із того, що і як саме сказав президент Зеленський під час своєї підсумкової пресконференції.

Про що свідчать висловлювання Зеленського?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live: