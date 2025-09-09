Влада «закриває роти» дипломатам? Де Кулеба?

Ексочільник МЗС Дмитро Кулеба «втік з України» в Польщу, написала італійська газета Corriere della Sera. Причина – нібито через постанову уряду, яка тепер забороняє ексдипломатам виїжджати за кордон.

Кулеба телефоном із Кракова начебто розповів виданню, що дізнавшись про документ, він встиг виїхати з країни, – за кілька годин до набуття ним чинності.

«Я ніколи не думав, що мені доведеться тікати з моєї країни як злодієві серед ночі», – наводить слова Кулеби Corriere della Sera.

Однак у пресслужбі Кулеби «Громадському» заявили, що інформація в медіа нібито «подана некоректно». Там підтвердили, що 3 вересня Кабмін ухвалив постанову про заборону на виїзд «осіб, які мають дипломатичний ранг надзвичайний і повноважний посол та припинили дипломатичну службу». І зазначили, що ексміністр виїхав у відрядження до оприлюднення постанови.

За інформацією пресслужби, через Польщу Кулеба поїхав на міжнародну конференцію World Knowledge Forum – 2025 в Сеулі. Після цього він планує відвідати іншу конференцію вже у самій Польщі, а 20 вересня має повернутися до України – і того ж дня виступити на «Кураж» в Києві.

