Які вертольоти підбили в Луганську та Бердянську. Зброя для Росії від Північної Кореї

Які вертольоти підбили в Луганську та Бердянську: деталі

ЗСУ ударили по аеродромах біля окупованих Бердянська та Луганська. Поцілили по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ. Повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ. В російських відомствах – поки мовчать.

Деталі.

Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок:

Зброя для Росії від Північної Кореї

Північна Корея ймовірно постачає боєприпаси до Росії. Новий маршрут зафіксували в Королівському Об'єднаному інституті оборонних досліджень і проаналізували десятки супутникових знімків з вантажними кораблями. Тим часом голова МЗС РФ планує візит Путіна до Північної Кореї. Як ці відносини посилюють російську армію? Та на що міняє цю допомогу Ким Чен Ин? Поговоримо.

КМІС: українці стали піддаватися російським наративам?

Зросла кількість українців, які вірять в те, що влада України готова на територіальні поступки обмін на досягнення миру і збереження незалежності. Загалом українці стали більше вірити російським наративам – про це йдеться в підсумках нового дослідження соціологічної групи КМІС.

Про що свідчать такі тенденції? Та як настрої суспільства впливають рішення влади?

Путін у Китаї

Путін приїхав до Китаю де зустрінеться з лідером країни Сі Цзіньпіном. А міністр закордонних справ Росії Лавров з дня на день відвідає Північну Корею, ймовірно готуючи візит Путіна туди.

Про що російська влада хоче домовитись із Китайським та північнокорейським лідерами?