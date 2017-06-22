Радіо Свобода Daily: Генпрокурор просить зняти недоторканність одразу з п’ятьох депутатів

Просить за п’ятьох

Одразу п’ятьом народним депутатам генеральний прокурор Юрій Луценко просить скасувати недоторканність. До парламенту надійшли подання щодо – Борислава Розенблата («БПП»), Максима Полякова («Народний фронт»), Олеся Довгого («Воля народу»), Андрія Лозового («Радикальна партія») та Євгена Дейдея («Народний фронт»). Голова Верховної Ради Андрій Парубій уже направив відповідне подання до регламентного комітету.

Одним із найгучніших є «бурштиновий» скандал довкола депутатів Розенблата та Полякова. Самі парламентарі запевняють, що готові позбутись імунітету, адже справа проти них, кажуть вони, – переслідування за антикорупційну діяльність. «Сьогодні зранку я пробудився по будильнику. У мене здоровий сон, я упевнений, що закон на моєму боці. А Ситник працює поза законом», – сказав Поляков.

НАБУ ж закидає їм організацію «бурштинової схеми», яка би збагатила групу парламентарів на понад 300 тисяч доларів. Чи готові депутати до зняття недоторканості, читайте в матеріалі.

Підсумки зустрічі

Нетривала зустріч президентів України і США у Вашингтоні і короткі заяви Дональда Трампа після неї викликали в Україні черговий сплеск «пошуків зради» серед супротивників Петра Порошенка. Та у США навіть в такому обмеженому форматі візиту не бачать негативу. Чого більше отримала Україна – плюсів чи мінусів? Радіо Свобода зібрало думки американських експертів та оглядачів.

А от чи став Трамп партнером України, обговорювали в ефірі «Вашої Свободи» українські експерти і дипломати.

Сам Петро Порошенко, підсумовуючи результати зустрічі, заявив, що найближчим часом Україну відвідають декілька ключових представників нової американської адміністрації.

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А тепер коротко про події, про які теж не можемо промовчати.

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Кава по-донецьки

А насамкінець історія успіху тих, хто не розгубився у скрутній ситуації. Анзор Абуладзе, переїхавши з окупованого Донецька, разом із друзями відкрив у Києві затишні кав’ярні.

Зараз в столиці таких закладів уже шість. Одна з «родзинок», говорить Анзор, це соціальна місія його кав’ярень – зацікавити українською літературою своїх клієнтів. Чи вдається йому це, в останньому лінку на сьогодні.

Ставте собі високі цілі і досягайте їх!

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