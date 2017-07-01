Радіо Свобода Daily: затриманих на Херсонщині прикордонників ФСБ Росії заарештували на 15 діб

Знайшлися в Україні
Каланчацький суд заарештував на 15 діб двох прикордонників ФСБ Росії, яких затримали на Херсонщині у ніч на 30 червня. Росіяни були без документів і сказали, що «загубилися». За їхньою версією, вони нібито виконували роль порушників кордону під час навчань, але збилися з маршруту, втратили орієнтацію і таким чином опинилися на материковій частині України. Пізніше прикордонна служба ФСБ Росії звернулася до України з приводу затриманих військовослужбовців.
Наслідки пожежі
Під Чорнобилем ліквідовують наслідки пожежі. У зоні відчуження палав ліс. До гасіння залучали техніку та авіацію. Персонал регулярно вимірює радіаційне забруднення повітря і звітує про контрольованість ситуації. Причиною пожежі фахівці називають займання решток деревини і лісової підстилки.
Далі бліц-новини:
Аукціони небаченої щедрості
Із 2014 року все арештоване державою майно адмініструється державою і продається через один публічний майданчик – систему «СЕТАМ» (одне з постмайданних нововведень Міністерства юстиції). Кожен охочий може брати участь в онлайн-аукціонах. Однак їхні користувачі нарікають: система має збої, через що лоти, попри наявність більш високих ставок, часто йдуть з молотка занадто дешево. У кіберполіції запідозрили, що такі втручання мають систематичний організований характер злочинної групи. А програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») з’ясувала, що ниточки від неї можуть вести до директора департаменту виконавчої служби Міністерства юстиції, який і передає на продаж у цю систему конфісковане майно.
Як правильно кататися на велосипеді
Літо – час, коли велосипедистів традиційно стає більше. Тільки-от не всі охочі покататися знають, як це зробити безпечно і за правилами. Про це, а також про те, що таке велосипедна інфраструктура міста, і чи Україна в цьому напрямку розвивається, читайте за лінком.
Українські соцмережі
Українці створюють нові соціальні мережі. Блокування російських «ВКонтакте» та «Одноклассники» дивним чином збіглося з презентацією кількох українських соцмереж. На початку червня запрацювала соцмережа Ukrainians. А дещо раніше презентований мобільний додаток Nimses за підсумками червня зібрав понад 2 мільйони скачувань. Днями презентували новий український месенджер NumberZ.
Радіо Свобода з’ясовувало, що ж пропонують розробники, чим приваблюватимуть користувачів і які до новинок є застереження.
Не варто боятися змін!
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