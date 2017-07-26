Радіо Свобода Daily: Трамп намагається «перевести стрілки» з Росії на Україну?

Зробити центром скандалу Україну замість Росії?

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив Україну у втручанні в американську виборчу кампанію. Подібні заяви від представників Білого дому лунали і напередодні, але президент США висловив їх вперше у Twitter. До того ж, він вимагає розслідування.

В Україні на заяву Трампа відповіли, що не допомагали жодному кандидату на рівні уряду. Втім, на думку політичних експертів, уникнути розслідування не вдасться, навіть якщо воно є певною мірою відповіддю на звинувачення в бік президента США у співпраці із Росією. У чому конкретно звинувачують Україну і яких обертів може набрати цей політичний скандал? Читайте про це у матеріалі.

Перестрілка посеред мирного Дніпра

Двоє вбитих учасників бойових дій на Донбасі та ще п’ятеро поранених людей, у тому числі тяжко, – такі наслідки перестрілки, яка сталась у понеділок ввечері біля одного з ресторанів у центральному районі Дніпра. За версією поліції, дві групи людей, в одній із яких був відомий дніпровський адвокат і учасник АТО, таким чином з’ясовували «економічні стосунки». Водночас користувачі соцмереж висувають версії про зв'язок цих подій із подіями 9 травня в Дніпрі і побиттям ветеранів бойових дій «тітушками». За деталями цієї кривавої події переходьте за посиланням.

Дуже коротко про важливе.

Уряд вирішив ліквідувати державний авіабудівний концерн «Антонов»

Президент Петро Порошенко призначив нового керівника Державної прикордонної служби – генерал-лейтенанта Петра Цигикала. Попередній голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко написав рапорт про відставку через стан здоров’я. (Перед цим він втратив свідомість під час зустрічі Петра Порошенка з білоруським колегою Олександром Лукашенком).

Нові перемоги та рекорди

Два світових рекорди і дві медалі. Так розпочинався п'ятий день змагань України на Всесвітніх іграх у Польщі. Крім того, українська чемпіонка Лариса Соловйова стала першою чотириразовою переможницею головного змагання з неолімпійських видів. Для тих, хто пильно стежить за перебігом змагань, маємо детальні звіти про виступи української збірної.

Неймовірне село

І про унікальність. Прифронтове селище Олександро-Калинове в Донецькій області може стати «Неймовірним селом України». Конкурс на таке звання проводить інтернет-сайт «Агропортал». Селище вийшло у фінал, де змагається ще з двадцятьма населеними пунктами країни. У чому його унікальність, дізнаєтесь тут, і хто зна, можливо захочете відвідати.

На фото дитяча люлька, доторкнувши до якої можна завагітніти. Принаймні так кажуть працівники місцевого музею:)

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