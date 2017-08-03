Радіо Свобода Daily: Трамп підписав закон про санкції, але виконувати його не бажає?

Трамп підписав

Президент США Дональд Трамп підписав закон про запровадження нових санкцій щодо Росії. У ньому він бачить серйозні недоліки, але підписує задля національної єдності. Лідер демократичної меншості у Палаті представників США Ненсі Пелосі запідозрила Трампа у небажанні виконувати документ. Підставою для занепокоєння стала ось ця недвозначна цитата американського президента: «Моя адміністрація сподівається, що Конгрес утримуватиметься від використання цього недосконалого документа…».

Пашинський лише оборонявся

Тим часом Генеральна прокуратура закрила провадження щодо стрілянини за участі депутата від «Народного фронту» Сергія Пашинського, який наприкінці минулого року прострелив ногу В’ячеславу Хімікусу на трасі під Києвом. Тоді парламентарій заявив, що був змушений оборонятись, за його словами, після словесної перепалки Хімікус ударив його по голові пляшкою. Слідчі також дійшли висновку, що Пашинський закону не порушив, а от Хімікус діяв суспільно небезпечно. Тепер депутат вимагає ще й оштрафувати за нецензурну лайку чоловіка, якому прострелив ногу.

«Чому можна дивуватись у цій країні? Спочатку ми були сепаратистами, потім алкоголіками, потім ще щось там. А страшна істота їздить на «Мерседесі», і їй все дозволено, тому що воно з «Народного фронту», – сказав Радіо Свобода Хімікус і пообіцяв оскаржуватиме рішення ГПУ.

Далі коротко.

Cуд визнав недійсним виведення «Межигір’я» з державної власності

Громаді Києва остаточно повернули сквер Небесної сотні

Організатори «Євробачення» змінили правила і відтепер країни-учасниці мають не включали до своїх делегацій тих людей, яким заборонений в’їзд до країни-господаря конкурсу.

День ВДВ

Пом’янути загиблих побратимів і привітати живих. Так цьогоріч відзначили День високомобільних десантних військ. До початку нинішньої війни Росії проти України «День ВДВ» був звичним днем вручення чергових нагород штабним офіцерам і купання нетверезих десантників у фонтанах. Тепер в Україні вшановують героїзм «крилатих десантників», які гасло «Ніхто, крім нас!» реалізували в боях, обороняючи країну. Від початку збройного конфлікту на сході України в 2014 році загинули 467 «десантників», повідомив начальник Генерального штабу – головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко.

Обережно, спека!

І про погоду. (Про неї змовчати неможливо). Лише в столиці сьогодні очікується спека 35-37°! Рятувальники радять носити світлий одяг із натуральних тканин, вдягати головний убір, пити багато води, не вживати алкоголю і обмежити фізичну активність. Денні температури +30 градусів і вище затримаються щонайменше до середини наступного тижня, кажуть синоптики. Холодніше стане лише після 10 серпня.

А щоб перевірити себе, чи виживете Ви під час такої затяжної спеки, пройдіть наш спеціальний освіжаючий тест.

Баржовий круїз смугастих

Втім, насувається на столицю не лише аномальна спека, а й 250 тонн кавунів: так в Україні почали відродження річкового транспорту. Не вірите? Ось відео. У соцмережах ця звістка байдужим не лишила, здається, нікого. Декого вона засмутила: «Те відчуття, коли навіть кавуни подорожують більше ніж ти...», а декого навіть надихнула на вірші. Але в одному всі точно впевнені: все буде кавуново!

Цього ми й Вам бажаємо!

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