На Заході створили сайт для відстеження російської пропаганди у Twitter (світові ЗМІ)

Міжнародне агентство новин Reuters повідомляє про створення нового сайту, за допомогою якого можна відстежувати російську пропаганду у соціальній мережі Twitter. Незалежний австралійський новинний портал The Conversation розмірковує над тим, хто займе крісло президента Росії після закінчення правління Володимира Путіна. Американський політичний журнал Defense News аналізує можливу відповідь Москви, якщо США дадуть Україні летальну оборонну зброю для протистояння російській агресії.

Метою створення нового сайту є «зменшити здатність Москви втручатися у вибори в США та в європейських країнах», та зупинити поширення впливу кремлівської пропаганди на Заході, повідомляє агентство новин Reuters.

«Hamilton 68» розробила група дослідників, які працювали разом із Альянсом зі збереження демократії – трансатлантичною організацією, створеною для боротьби з російською дезінформацією.

Веб-сайт, що функціонує за підтримки німецького фонду Маршалла, здатен у реальному часі аналізувати англомовні повідомлення з 600 різних акаунтів у Twitter, які поширюють російську пропаганду в мережі.

«Hamilton 68» уважно відстежує активність таких Twitter-акаунтів, як, наприклад, RT та Sputnik, які наполегливо розповсюджують дезінформацію. Веб-сайт також аналізує діяльність інших акаунтів, які просувають інтереси Кремля.

Наразі група дослідників ще вивчає методи проведення схожого аналізу і на інших інтернет-платформах, таких як Facebook та YouTube, але це завдання є складнішим через те, що у цих соціальних мережах доступно менше відкритої інформації, повідомляє автор.

Сам Twitter заявив, що не має відношення до цього проекту.

Томас Гендрік Ільвес (колишній президент Естонії): Новий веб-сайт створений для відстеження російської пропаганди у Twitter

Незалежний австралійський новинний портал The Conversatio розмірковує над тим, хто займе крісло президента Росії після закінчення правління Володимира Путіна. Автор статті Пітер Рутланд зазначає, що Путін знову братиме участь у президентських виборах у березні 2018 року та, ймовірно, переможе – його рейтинг наразі становить 80%. Тому правління Путіна, найімовірніше, закінчиться у 2024 році, коли йому вже буде 72 роки.

Автор зауважує, що враховуючи численні проблеми Росії, цілком зрозуміло, чому Путіну поки що «некомфортно передавати владу наступникові. Світова ціна на нафту впала до 50 доларів за барель, економіка ледь зростає, та загалом після анексії Криму в 2014 році Росія залишається об’єктом санкцій західних країн». Але до 2024 року обов’язково з’явиться «наступник проекту» Путіна, впевнений Рутланд.

Путіну потрібен надійний наступник, який гарантуватиме його особисту безпеку та фінансову забезпеченість: спочатку, він, ймовірно, «протестує» майбутнього лідера Росії у якості прем’єр-міністра, адже свого часу Путін саме таким шляхом дістався президентського крісла, мовиться у статті.

Три кандидати на пост Путіна

На думку автора, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв навряд чи повернеться на посаду президента. Та Рутланд зазначає, що є три основних кандидати, які у майбутньому могли б зайняти місце Путіна. Перший – це Сергій Шойгу – чинний міністр оборони, який наразі є другим за популярністю політиком Росії. Другий – це Сергій Собянін – мер Москви. І третій – це Юрій Трутнєв – чинний заступник прем’єр-міністра.

Автор доходить висновку, що найкращим рішенням для Росії було б, – якщо б Путін відступив, встановивши при цьому «прецедент мирного переходу влади».

Американський політичний журнал Defense News аналізує можливу відповідь Москви, якщо США нададуть Україні летальну оборонну зброю для протистояння російській агресії.

Автор статті Матт Боднер нагадує, що три роки тому, коли цю ідею вже обговорювали в уряді США – від неї швидко відмовилися через побоювання, що це призведе до серйозної ескалації конфлікту.

Російський експерт з питань оборони Василій Кашин в інтерв’ю для Defense News заявив, що протитанкові ракети, які США хоче дати Україні, мало чим допоможуть змінити курс конфлікту, адже на Донбасі в основному використовують не танки, а старі артилерійські системи. Тому, на його думку, це лише роздратує Росію та призведе до негативних наслідків.

За словами аналітика московського Центру аналізу стратегій та технологій Андрія Фролова, «Кремль обов’язково відповість постачанням серйознішої зброї бойовикам на Донбасі». Та перш, ніж діяти, Москва дочекається остаточного рішення Трампа про надання Україні зброї.

Також існує ризик і для самих США, адже надана ними зброя, може опинитися в руках сепаратистів. Автор статті посилається на думку Кашина, який зауважив, що «це є цілком зрозумілим, що як тільки зброя опиниться в Україні, ми отримаємо всі необхідні зразки для тестування та вивчення. Китайці також неодмінно братимуть участь у копіюванні техніки».