Радіо Свобода Daily: виправдані фігуранти «справи 2 травня»

Виправдані фігуранти «справи 2 травня»

Суд у Чорноморську визнав невинуватими 19 обвинувачених у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року (у частині подій на Грецькій площі) за статтею про «масові заворушення». Прокуратура заявила про намір оскаржити виправдувальний вирок. Згодом стало відомо, що громадянина Росії Євгена Мефьодова і українця Сергія Долженкова затримують за новим обвинуваченням. У відповідь на рішення суду близько сотні активістів різних націоналістичних організацій Одеси влаштували штовханину і сутички із правоохоронцями. Під час сутичок використали сльозогінний газ, активісти кидали бруківку, поліція застосовувала палиці.

У продовження ще декілька новин із залів суду.

Київський районний суд Одеси обрав для директора одеського дитячого табору «Вікторія» Петроса Саркісяна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави.

Мостиський районний суд у Львівській області оголосив перерву у справі щодо перетину кордону Міхеїлом Саакашвілі.

Відклав слухання у справі про турбіни Siemens, завезені до окупованого Криму і арбітражний суд Москви.

«Їх там немає» – тепер у Білорусі?

На 7 полігонах у Білорусі війська двох країн вже відпрацьовують ведення бойових дій проти сепаратистів та незаконних збройних формувань. Тим часом стало відомо, що президенти Білорусі та Росії відмовилися від спільного відвідування цих навчань. Ми спробували дізнатися, наскільки навчання «Захід-2017» є відкритими для спостерігачів та преси, а також виявили, що російські солдати, які беруть участь у навчаннях, зізналися у «відрядженні» на Донбас.

Крім того, Росія планувала залучити до військових навчань «Захід-2017» також і сили, які розміщені на території окупованої частини українського Донбасу, але, як розповів речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко, ці підрозділи не змогли виконати завдання через брак пального і несправність техніки.

Ще декілька не менш важливих новин.

Українця Павла Гриба, якого утримують в російському СІЗО, відвідав консул. Втім, їм заборонили спілкуватися українською, обговорювати умови утримання. Не дали дозволу і на обстеження молодого чоловіка українськими лікарями.

«Блок Петра Порошенка «Солідарність» і «Народний фронт» можуть обєднатись. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підтвердив, що «БПП» і «Народний фронт» справді проводять консультації про об’єднання.

А «Схеми» оприлюднили відео нападу працівників УДО на журналістів програми. Тепер і Ви можете пересвідчитись в «адекватності» поведінки працівників держохорони.

«Золота віза» Кіпру

Впливова британська газета The Guardian вмістила статтю, в якій стверджується, що Кіпр заробив мільярди доларів на продажу свого громадянства, яке є громадянством країни-члена ЄС. У тому числі й супербагатіям із України. Газета назвала чотирьох українців серед тих, хто скористався схемою «золотої візи». Хто вони – шукайте прізвища за лінком.

Кому криптовалюти?

Тепер Ви знаєте головні новини дня, що минув. Але чи знаєте, що таке криптовалюта? Поки Національний банк із Міністерством фінансів та іншими регуляторами поки що визначаються із правовим статусом криптовалюти, в країні з’являються перші криптомати. Чимало українців захопилися видобутком віртуальної валюти. Місяць тому на території оздоровчого закладу Інституту електрозварювання імені Патона правоохоронці викрили фабрику з виробництва біткойнів. І якщо слідчі органи висувають звинувачення у незаконності таких дій, то юристи та представники Нацбанку кажуть про те, що ця сфера в Україні жодним чином не регулюється, тож не заборонена. У спеціальній публікації розповідаємо детально, що таке криптовалюта, для чого вона потрібна, що є законним або навпаки.

Достатку Вам у будь-якій валюті!

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