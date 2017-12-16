Радіо Свобода Daily: Димінського оголосили в розшук

Димінського оголосили в розшук

Національна поліція України оголосила в розшук бізнесмена, власника футбольного клубу «Карпати» і телеканалу ZIK Петра Димінського. Його підозрюють у скоєнні смертельного ДТП у серпні 2017 року на Львівщині. Інформація про оголошення його в розшук оприлюднена на сайті МВС у розділі «Особи, які переховуються від органів влади».

Тим часом телеканал ZIK заявляє про спробу рейдерського захоплення з боку народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Гліба Загорії. А керівництво каналу вручення підозри Демінському пов’язує з відмовою власника «віддати телеканал в управління на 3 роки».

Водночас Катерина Загорій виданню «Українська правда» повідомила, що вона разом із чоловіком, Глібом Загорієм, цікавилася телеканалом ZIK у власних інтересах, а Адміністрація президента не має до цього жодного стосунку.

А тепер стисло про важливе:

Російський суд продовжив арешт українця Гриба до 4 березня

Суд у Росії засудив екс-міністра Улюкаєва до 8 років колонії суворого режиму

Ще донедавна російський бізнесмен, а нині український підприємець Павло Фукс відвідує АП, МВС та бачиться із Грановським, це зафіксували журналісти програми «Схеми»

Жителі Дніпра підтримали збереження назви проспекту Сергія Нігояна

Інститут нацпам’яті пропонує скоротити кількість святкових днів до десяти

Запрацював реформований Верховний суд

Реформований Верховний суд України запрацював 15 грудня. З початком його роботи припинили своє функціонування Вищий адміністративний, Вищий господарський і Вищий спеціалізований суди із розгляду цивільних і кримінальних справ. Яку роль повинен відіграти новий Верховний суд у реформі судочинства та у поверненні довіри суспільства до судів? Про це Радіо Свобода запитало обраного до Верховного суду учасника бойових дій, заступника командира роти снайперів 93-ї бригади Збройних сил України, учасника боїв за Донецький аеропорт – Олександра Мамалуя. Читайте за лінком.

А тепер коротко про події, про які теж не можемо промовчати:

«Хутір мрій»

І на завершення – розповідь про те, як звичайний хутір став місцем, де здійснюються мрії. Лікарі, музиканти, філософи, журналісти, вчені... Тепер вони – біженці, але біженці з власної волі. А покинутий хутір Обирок – їхня земля обітована. У них – свої правила поведінки та своя система освіти. Тут побувало понад сім тисяч людей із 38 країн світу, а ще триває справжня війна за природний заказник. Хто погрожує спалити Обирок? І як звичайний хутір став місцем, де здійснюються мрії?

Мрійте і втілюйте!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.