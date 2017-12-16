Радіо Свобода Daily: Димінського оголосили в розшук

Димінського оголосили в розшук
Національна поліція України оголосила в розшук бізнесмена, власника футбольного клубу «Карпати» і телеканалу ZIK Петра Димінського. Його підозрюють у скоєнні смертельного ДТП у серпні 2017 року на Львівщині. Інформація про оголошення його в розшук оприлюднена на сайті МВС у розділі «Особи, які переховуються від органів влади».
Тим часом телеканал ZIK заявляє про спробу рейдерського захоплення з боку народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Гліба Загорії. А керівництво каналу вручення підозри Демінському пов’язує з відмовою власника «віддати телеканал в управління на 3 роки».
Водночас Катерина Загорій виданню «Українська правда» повідомила, що вона разом із чоловіком, Глібом Загорієм, цікавилася телеканалом ZIK у власних інтересах, а Адміністрація президента не має до цього жодного стосунку.
А тепер стисло про важливе:
Запрацював реформований Верховний суд
Реформований Верховний суд України запрацював 15 грудня. З початком його роботи припинили своє функціонування Вищий адміністративний, Вищий господарський і Вищий спеціалізований суди із розгляду цивільних і кримінальних справ. Яку роль повинен відіграти новий Верховний суд у реформі судочинства та у поверненні довіри суспільства до судів? Про це Радіо Свобода запитало обраного до Верховного суду учасника бойових дій, заступника командира роти снайперів 93-ї бригади Збройних сил України, учасника боїв за Донецький аеропорт – Олександра Мамалуя. Читайте за лінком.
А тепер коротко про події, про які теж не можемо промовчати:
«Хутір мрій»
І на завершення – розповідь про те, як звичайний хутір став місцем, де здійснюються мрії. Лікарі, музиканти, філософи, журналісти, вчені... Тепер вони – біженці, але біженці з власної волі. А покинутий хутір Обирок – їхня земля обітована. У них – свої правила поведінки та своя система освіти. Тут побувало понад сім тисяч людей із 38 країн світу, а ще триває справжня війна за природний заказник. Хто погрожує спалити Обирок? І як звичайний хутір став місцем, де здійснюються мрії?
Мрійте і втілюйте!
Ваше Радіо Свобода Daily
Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ