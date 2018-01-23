​Україна має бути більш амбітна в Давосі – Гопко

Україна має більш впевнено презентувати себе на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, вважає народний депутат Ганна Гопко. Вона не виключає можливої зустрічі президента України Порошенка з президентом США Дональдом Трампом та головою МВФ Крістін Лаґард в Швейцарії. Натомість директор Центру міжнародних відносин Микола Капітоненко переконаний, що з року в рік українським делегатам буде все важче підтримувати імідж сильної країни в очах своїх партнерів.

Позафракційний народний депутат Ганна Гопко каже, що українські дипломати докладають зусиль, аби організувати зустріч президента України Порошенка з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. На її думку, їм є що обговорити.

З порядку денного – обговорення ситуації на сході України, територіальної цілісності та суверенітету

«З порядку денного – це обговорення ситуації на сході України, питання територіальної цілісності та суверенітету. Це – подяка США за ті санкції, які були і включають енергетичний пакет, а саме блокування «Північного потоку-2», – перераховує Гопко в ефірі «Ранкової Свободи».

Співзасновник «Українського інституту майбутнього» Юрій Романенко вважає, що від зустрічі Петра Порошенка та Дональда Трампа в Давосі нічого чекати не варто, адже всі перемовини відбуваються «на ходу».

Ми використовуємо Давос як можливість «підскочити» на майданчик. Але це – несерйозний підхід

«Всі лідери, які приїжджають сюди, вони в дуже швидкому переговорному процесі. Все має буде заздалегідь підготовлено, якщо ми говоримо про дійсно якісь серйозні переговорні позиції. Ми просто використовуємо Давос як інформаційне тло, як можливість «підскочити» на майданчик і вставити там свої п’ять копійок. Але це – несерйозний підхід. Для того, щоб там серйозно грати, необхідно свою системну повістку розробляти, а на рівні держави такого нема», – переконаний Романенко.

Серед очільників міжнародних організацій, які приїхали до Давосу, буде й голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард. Ганна Гопко прогнозує, що у зв’язку з нещодавніми зауваженнями МВФ до проекту закону про антикорупційний суд Петро Порошенко матиме розмову і з очільницею МВФ.

Cеред питань щодо антикорупційних інституцій буде питання і НАБУ, аудиторів

«Оскільки для України надзвичайно важливим є отримання наступного траншу МВФ, я думаю, серед тих питань щодо антикорупційних інституцій – як їх зробити сильними, більше інституціоналізувати – крім антикорупційного суду, буде питання і НАБУ, і питання аудиторів», – припускає політик.

Хоча Гопко очікує, що закордонні партнери вимагатимуть від українського керівництва більше реальних, а не декларативних кроків, вона все ж налаштована оптимістично.

Україна має бути більш амбітна і відходити від «проханця»

«Україна має бути більш амбітна і, зокрема, під час Давосу відходити від цього «проханця». А показувати, що ми – достойний партнер із потужною армією, інноваційною економікою і готовністю політичних еліт демонструвати візію, куди ми рухаємося», – впевнена вона.

Однак директор Центру міжнародних відносин Микола Капітоненко, підстав бачити надійного партнера в Україні не бачить.

Cтворення привабливої картинки про Україну в світі, це дуже важке завдання

«Якщо ставити завданням залучення інвестицій та створення привабливої картинки про Україну в світі, то це дуже важке завдання буде для нас з огляду на реальний стан економіки, зовнішньої торгівлі, безпеки в країні та стану політичних інститутів», – констатує Капітоненко.

За його словами, список завдань та порядок денний українських делегатів в Давосі протягом років не зазнають значних змін.

З року в рік нам буде все важче спілкуватись зі світовою елітою

«З року в рік нам буде все важче спілкуватись зі світовою економічною та фінансовою елітою і переконувати їх у тому, що Україна є місцем, куди можна ефективно та надійно вкладати гроші. І тим більше важко буде створювати імідж сильної та незалежної України, амбітної України, паралельно з цим фактично займаючись наполегливим переконуванням наших партнерів в тому, що Україні потрібні гроші», – застерігає експерт.

Цього року в Давосі вперше функціонує майданчик Ukraine House, де планують провести низку дискусій, зокрема й щодо перспектив української економіки. На думку президента асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекса Ліссітси, найбільш пріоритетними її напрямками є аграрно-промисловий комплекс та інформаційні технології.

В Україні досить вдалі проекти ІТ-рішень для аграрного сектору, які популярні в Європі

«У нас вже є в Україні досить вдалі проекти ІТ-рішень для аграрного сектору, які популярні і в Європі, і це тільки початок. Ми починаємо з дронами, системами аналізу ґрунту, з системами контролю за рослинами і так далі. Тому в нас є що показати, в нас на сьогодні є досить конкурентоздатні розробки», – розповідає Ліссітса.

Він сподівається, що інвестиційні вкладення дозволять вивести об’єднання сільського господарства та ІТ на новий рівень.

Цьогорічний Всесвітній економічний форум відбувається в умовах, коли соціальна нерівність у світі наростає, зазначив експерт з питань економіки Володимир Панченко. За його даними, економічне зростання країн Європи та США становить 1-3%, в Індії та Китаї темпи швидші.

Головним прапором цього форуму є те, що нерівність в країнах світу зростає

«Добробут є, але не для всіх. Тому головним прапором, лейтмотивом цього форуму, на відміну від попередніх, є не технологія і не розвиток роботизації, а саме те, що нерівність в країнах світу зростає, і абсолютно незрозуміло, що з цим робити», – розповідає Панченко.

За словами економіста, в розвинених країнах росте розчарування в макроекономічних показниках на кшталт дефіциту бюджету та орієнтованості на інфляцію, тому що вони не допомагають вирішити проблему нерівності.

Якщо не давати можливості країнам розвиватись, вони стають дуже небезпечними анклавами

«Це тривожить глобальний світ, як тривожить всередині однієї країни, коли ти в Парижі можеш потрапити в район, де небезпечно не тільки ходити, а й їхати машиною, так само і в світі. Якщо не давати можливості країнам розвиватись, вони стають дуже небезпечними анклавами, які поширюють свою небезпечність на країни безпечні», – пояснює експерт.

В цьому контексті, сподівається він, Україна може знайти для себе нові шляхи економічного розвитку.

«Сподіваємось, що Україні буде надана можливість розвиватись не як колоніальна країна третього світу, а як країна хоча б другого світу, як індустріальний додаток до великих та розвинутих країн, як це сталося, наприклад, із Словаччиною. Словаччина, звичайно ж, не є розвиненою, як Німеччина, але в неї є шанси бути поряд із Німеччиною із своїм величезним автомобільним кластером», – наводить приклад Володимир Панченко.

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