«Майдан: простір творчості»: студентські роботи, присвячені Революції гідності

У Києві представили 74 дипломні творчі проекти студентів майстерні графічного дизайну Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, які вони виконали у 2013-2014 роках і присвятили Революції гідності.

Нині роботи оформили в окрему виставку «Майдан: простір творчості» і презентували в Національному музеї Революції гідності. Приурочили її до Дня Героїв Небесної сотні, який відзначатимуть 20 лютого.

Ця виставка не лише про Майдан. Вона й про студентів

«Ця виставка не лише про Майдан. Вона й про особливість тих, хто її створив, тобто про студентів. Вони – ровесники того ядра, від якого почалася революція», – розповів Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного музею Революції гідності.

Серед експонованих робіт – низки плакатів, календарів з революційною тематикою, абеток зі шрифтами, які майданівці використовували у своїх гаслах, і експериментальний макет книги з металу «Карби Майдану».

Ідея створення представлених робіт належить професору, засновнику й керівнику майстерні графічного дизайну академії Віталію Шості. Він розповів, що запропонував своїм студентам змінити попередньо затверджені теми дипломних робіт і почати працювати над новими проектами.

Ми намагалися отримати емоційну та географічну генетику від матеріалів, з якими працювали студенти

«Ми намагалися отримати емоційну та географічну генетику від матеріалів, з якими працювали студенти. Є певні елементи, які трапляються в різних роботах студентів. Але всюди вони мають різний формат і сенс», – розповів Віталій Шостя.

Професор зазначає, що розумів, наскільки великим тоді був ризик створення таких робіт. Адже було невідомо, чим завершиться революція, але й пропустити ці події також було неможливо.

На Майдані лилася кров, там загинули люди. Ми маємо зберігати цю пам’ять про боротьбу за життя

«Це їхній зріз Майдану, таким вони його побачили і проявили свій талант на всім доступне явище. Я ж старався максимально загострювати проблему. Тому що на Майдані лилася кров, там загинули люди. Ми маємо зберігати цю пам’ять про боротьбу за життя», – зазначив Віталій Шостя.

Співорганізатором проекту став і Український інститут національної пам’яті.

«Сьогодні ми простежуємо переосмислення студентів, які перебуваючи вночі на Майдані, одразу вдень створювали свої роботи. Вони викладали свої думки й переживання. І нині ми можемо порівняти наші переживання з емоціями студентів», – сказав Ігор Кулик, начальник управління інституційного забезпечення політики національної пам'яті Українського інституту національної пам'яті.

Надалі виставку планують зробити мандрівною і показати й в інших містах України. А до 20 лютого пройде цикл лекцій-презентацій від митців і викладачів Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури про плакати, фотографіку, шрифти в типографіці та про календар.