«Майдан: простір творчості»: студентські роботи, присвячені Революції гідності

У Києві представили 74 дипломні творчі проекти студентів майстерні графічного дизайну Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, які вони виконали у 2013-2014 роках і присвятили Революції гідності.
Нині роботи оформили в окрему виставку «Майдан: простір творчості» і презентували в Національному музеї Революції гідності. Приурочили її до Дня Героїв Небесної сотні, який відзначатимуть 20 лютого.
Ця виставка не лише про Майдан. Вона й про студентівІгор Пошивайло
«Ця виставка не лише про Майдан. Вона й про особливість тих, хто її створив, тобто про студентів. Вони – ровесники того ядра, від якого почалася революція», – розповів Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного музею Революції гідності.
Серед експонованих робіт – низки плакатів, календарів з революційною тематикою, абеток зі шрифтами, які майданівці використовували у своїх гаслах, і експериментальний макет книги з металу «Карби Майдану».
Ідея створення представлених робіт належить професору, засновнику й керівнику майстерні графічного дизайну академії Віталію Шості. Він розповів, що запропонував своїм студентам змінити попередньо затверджені теми дипломних робіт і почати працювати над новими проектами.
Ми намагалися отримати емоційну та географічну генетику від матеріалів, з якими працювали студентиВіталій Шостя
«Ми намагалися отримати емоційну та географічну генетику від матеріалів, з якими працювали студенти. Є певні елементи, які трапляються в різних роботах студентів. Але всюди вони мають різний формат і сенс», – розповів Віталій Шостя.
Професор зазначає, що розумів, наскільки великим тоді був ризик створення таких робіт. Адже було невідомо, чим завершиться революція, але й пропустити ці події також було неможливо.
На Майдані лилася кров, там загинули люди. Ми маємо зберігати цю пам’ять про боротьбу за життяВіталій Шостя
«Це їхній зріз Майдану, таким вони його побачили і проявили свій талант на всім доступне явище. Я ж старався максимально загострювати проблему. Тому що на Майдані лилася кров, там загинули люди. Ми маємо зберігати цю пам’ять про боротьбу за життя», – зазначив Віталій Шостя.
Співорганізатором проекту став і Український інститут національної пам’яті.
«Сьогодні ми простежуємо переосмислення студентів, які перебуваючи вночі на Майдані, одразу вдень створювали свої роботи. Вони викладали свої думки й переживання. І нині ми можемо порівняти наші переживання з емоціями студентів», – сказав Ігор Кулик, начальник управління інституційного забезпечення політики національної пам'яті Українського інституту національної пам'яті.
Надалі виставку планують зробити мандрівною і показати й в інших містах України. А до 20 лютого пройде цикл лекцій-презентацій від митців і викладачів Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури про плакати, фотографіку, шрифти в типографіці та про календар.
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