У «п’ятій колоні» в Україні є свідомі особи й «корисні ідіоти» – Уколов

Гості програми «Ваша Свобода»: Віктор Уколов, політолог; Вадим Хомаха, політичний експерт; Сергій Тарута, екс-голова Донецької ОДА в 2014 році.

У «п’ятій колоні» в Україні є свідомі особи й «корисні ідіоти», які допомагають агресорові – Росії. Це в ефірі Радіо Свобода зазначив політолог Віктор Уколов. Він додав: Росія економічно виснажується і час, коли Володимир Путін під тиском санкцій змушений буде піти з Донбасу, наближається. Натомість політичний експерт Вадим Хомаха зауважив, що перебільшувати послаблення Росії не варто. Він звинуватив чинну українську владу в тому, що вона займалася «торгівлею на крові» з частиною Донбасу, яку окупували російські гібридні сили.

Олександр Лащенко: Пане Уколов, «п’ята колона» в Україні зараз існує, яка допомагає агресорові Путіну дестабілізувати ситуацію в країні?

​Віктор Уколов: Путін хотів би «заморозити» конфлікт, але так, як у Придністров’ї, Абхазії, Південній Осетії або в Нагірному Карабасі, щоб за ці конфлікти Росія не отримувала економічних збитків, санкцій, щоб на ці конфлікти витрачатися якомога менше. Це є золота мрія Путіна. Путін не зможе «заморозити» конфлікт на Донбасі, якщо зберігатимуться санкції.

Резервний фонд Росії вичерпується. Витрати на «гуманітарні вантажі» на Донбас, на утримання там достатньо потужного армійського угруповання, яке протистоїть ЗСУ, для Росії є достатньо обтяжливими.

З одного боку, бачимо траншейну війну – немає танкових атак, не посилаються сторони одна на одну, але з іншого – майже щодня тривають обстріли. Росія економічно виснажується, перебуває під ударом. І це перемога України на зовнішньополітичному фронті. Ми наближаємося до того часу, коли Путін буде змушений щось робити, щоб завершувати з цим конфліктом. Росія в цьому аспекті (щодо санкцій, оголошених Мінфіном США – ред.) програє Україні, Заходу і світу. Це є програш російської дипломатії.

Розділяв би «п’яту колону», яка свідомо працює на Росію і кого Ленін називав «корисними ідіотами». Ними є, наприклад, ті, хто робить блокаду Донбасу, хто активно критикує українську владу і ніколи не критикує Путіна, лідер цієї партії жодного разу не поїхала в зону АТО

Я розділяв би «п’яту колону», яка свідомо працює на Росію (нею має займатися СБУ), і тих, кого Ульянов-Ленін називав «корисними ідіотами». Ними є, наприклад, ті, хто робить блокаду Донбасу, в результаті чого Україна втрачає податки, хто активно критикує українську владу і ніколи не критикує Путіна, лідер цієї партії жодного разу не поїхала в зону АТО. Людей, які несвідомо використовують це для власної політичної боротьби, в Україні є досить багато...

Ми маємо не обривати, а налагоджувати якомога більше зв’язків з окупованими територіями. Нам бракує антрацитового вугілля. Окупована територія – це українські надра. І добувалося фірмами, зареєстрованими в Україні. В інтересах України було купувати. Треба, щоб не було дурощів на крові. Виходити треба з інтересів України і робити так, як краще для того, щоб ми перемогли у цій війні.

– Пане Хомаха, який ресурс, наскільки він зараз використовується Україною в протистоянні з агресором – Росією?

Правляча коаліція співпрацює з Путіним – спроба легалізувати ОРДЛО за допомогою змін до Конституції, які провалилися. Якщо в законі названо агресором Росію, не зроблено наступний крок – оголошення стану війни

​Вадим Хомаха: Ціна на нафту підвищується. Я не хотів би давати якусь надію, що Росія послабне настільки, що найближчим часом було б якесь бажання звільнити Донбас. Нинішня правляча коаліція тим чи іншим чином співпрацює з Путіним – спроба легалізувати ОРДЛО за допомогою змін до Конституції, які провалилися на цей час, закон «про особливий статус» і закон, який вводить додаткові повноваження для президента (про «реінтеграцію» Донбасу – ред.). Якщо в законі названо агресором Росію, не зроблено наступний крок – оголошення стану війни.

Шахти на окупованій території через російські компанії постачають вугілля до «Центренерго»

З приводу так званої блокади Донбасу. Паралелі з Другою світовою війною. Наприклад, торгівля вугіллям СРСР на той час з окупованим Донбасом. Це те ж саме. Донбас окупований (це визнано законом про так звану «реінтеграцію») – яким чином можна торгувати з окупованою територією? Шахти на окупованій території через російські компанії, які через офшорний ланцюг постачають вугілля до компанії «Центренерго». Я про це вже говорив зі співробітниками СБУ. Досі жодного аналізу. Це дуже легко встановити, провівши незалежну експертизу.

Торгівля йде. Приховали ті, хто керують фінансовими потоками. Торгівля на крові до блокади – державна зрада стовідсоткова. Стріляють, кожного дня гинуть наші хлопці! Контрабанда є

Постачається до Польщі, Туреччини, Італії. Торгівля йде. Але те, що стосується України – приховали ті, хто керують зараз фінансовими потоками. Пам’ятаєте так званого «міністра палива і енергетики» «ЛНР» і його родича, який зараз в Україні – далі цей ланцюжок дуже легко простежити. Торгівля на крові, яка була до блокади – це державна зрада стовідсоткова. По нас стріляють, кожного дня гинуть наші хлопці, вояки! Контрабанда є.

– Пане Тарута, на Вашу думку, що вдається саме Україні, щоб перервати плани Путіна щодо можливого «замороження» конфлікту на Донбасі? Є такі козирі зараз в України?

Довіри до парламенту – менше від 2%, до уряду – 2%, до вертикалі президента – 5%. Не може суспільство підтримати, коли влада грабує, а іншим каже: давайте будемо захищати

​Сергій Тарута: На жаль, ми дуже багато втратили часу. Треба було реагувати, а не ділити портфелі, коли втрачали Крим, почали реалізацію операції із захоплення Донбасу... Готувати суспільство можна тільки при одній умові – коли бачать, що влада разом із суспільством займається будівництвом і захистом країни. Соціологія сьогодні показує, що абсолютно немає довіри до інститутів влади. До парламенту – менше від 2%, до уряду – 2%, до вертикалі президента – 5%. Корупція, корупція, корупція. Не може суспільство підтримати, коли влада грабує, а іншим каже: давайте будемо захищати.

Прийняте рішення президентом, що тільки є один шлях. Це прийняли всі парламентські фракції. Тільки дипломатичним шляхом можемо досягнути і безпеки, і повернення території та людей

Прийняте рішення президентом, що тільки є один шлях. Це, до речі, прийняли всі парламентські фракції. Тільки дипломатичним шляхом можемо досягнути головної мети – і безпеки, і повернення території та людей. Це означає, що у нас зараз немає військової стратегії, а це означає, що треба робити всім силовим структурам. Тільки дипломатичні перемови наших партнерів і України можуть привести до того, що Росія зрозуміє, що треба виводити війська й припинити підтримку усіх бойовиків на тій території. Це називається «до миру через дипломатію».

Тільки після того, як контролюватимемо ту територію, проводити вибори!

Ірина Геращенко каже, що переговори зайшли у глухий кут. Але ж це не переговори, а люди зайшли у глухий кут і далі не можуть рухатися в дипломатичному плані. Я пропонував на Мюнхенській конференції з безпеки план – миротворчі сили, тимчасова міжнародна адміністрація і як повернути довіру тієї території. Тільки після того, як контролюватимемо ту територію, проводити вибори! Волкер не сказав, що переговори зайшли в глухий кут, а що це дуже складні переговори, але мусимо робити такі аргументи, щоб Росія пішла з України. Єдиний шлях – бути мудрішими, хитрішими й сильнішими в дипломатичних переговорах.