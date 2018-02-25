У Берліні відзначили 147-у річницю з дня народження Лесі Українки

Берлін – 25 лютого, в день 147-ї річниці з дня народження видатної української поетеси, драматурга та перекладача Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач), у Берліні на вулиці Йоганнісштрассе, 11, зібралися представники дипломатичної місії України у ФРН, української громади, німецьких відомств і влади. Оскільки тут, на будинку колишньої приватної клініки, де 1899 року лікувалася й працювала Леся Українка, встановлена меморіальна дошка.

Цього року відзначити 147 річницю з дня народження Лесі Українки прийшло чимало людей, деякі прийшли з дітьми. Учасники вшанувань розповідали про цікаві моменти з життя поетеси, дехто читав її вірші.

Організатор заходу, очільниця Центральної спілки українців у Німеччині Людмила Млош розповідає, що українська громада шукала спосіб, як в Німеччині увіковічнити пам’ять Лесі Українки, а про краще місце, ніж «колишня клініка, де поетеса лікувалася і мешкала, – годі було навіть мріяти».

«Цікаво, що Лесині дні народження – це ще й велика нагода для нас, українців у Берліні, зібратися разом, виявити власні національні почуття, запросити німецьких друзів, шанувальників її творчості. Це й нагода показати, що ми, українці, є в Німеччині, шануємо наші традиції. Звичайно, ми ще й шукаємо можливості зустрітися, і найкраща нагода – це ось такі дати», – каже Млош.

Також голова Центральної спілки українців у Німеччині розповіла, що українська громада продовжуватиме започатковану традицію.

«Під лежачий камінь вода не тече: якщо нічого не робити, то українців у цій країні й не знатимуть. Щоправда, така діяльність не є легкою справою. Приміром, до 200-річчя Тараса Шевченка також була виготовлена меморіальна дошка, котру вже ось упродовж чотирьох років не вдається встановити», – говорить Людмила Млош.

Вона пояснює, що в Берліні важко знайти місце для меморіальної дошки – оскільки поет ніколи не був у німецькій столиці.

«Але співпраця з представниками магістрату дає надію, що коли не цього року, то наступного, задум вдасться реалізувати», – додає Млош.

У січні 1899 року 27-річна Леся Українка, хвора на туберкульоз кісток, приїхала до Берліна лікуватися. Її прооперував професор Берлінського університету Ернст фон Бергманн. Поетеса залишилася у місті ще на півроку: тут вона першою серед українських літераторів переклала поезію Генріха Гейне на українську, а також написала кілька власних творів німецькою.

30 серпня 2010 року на будинку колишньої клініки, де у 1899 році лікувалася й працювала Леся Українка, за ініціативи Центральної спілки українців у Німеччині відкрили меморіальну дошку, яку створив полтавський скульптор Вадим Голобородов.