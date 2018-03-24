Радіо Свобода Daily: Голодуванням проти звинувачень – у в’язниці Савченко доводитиме, «що таке герой»

Арешт і голодування Савченко

Шевченківський районний суд Києва арештував народного депутата Надію Савченко без можливості внесення застави до 20 травня. Ще під час засідання Савченко заявила, що починає голодування на знак протесту проти затримання й обвинувачень на її адресу: «Прийняте політичне рішення мене закрити. Не дуже правильне рішення. Якщо я залишаюся у в’язниці, я ще раз доведу народу України, що таке герой. Я виходжу на голодування з сьогоднішнього дня». Захист має намір оскаржити рішення суду про взяття під варту депутата.

Російське серце українського «Богдана»

Олег Гладковський – людина, яка прийшла у велику політику разом з обранням Петра Порошенка президентом. Він – його давній бізнес-партнер і товариш. Отримав посаду першого заступника секретаря РНБО. Гладковський – також співвласник заводу «Богдан». Цей завод виготовляє транспортні засоби, і їх нерідко закуповує держава за бюджетні гроші. Ось і нещодавно Київ замовив у заводу Гладковського 80 новеньких тролейбусів на півмільярда гривень.

Журналісти програми «Схеми» з’ясували, що «Богдан моторс» закуповує двигуни для цих тролейбусів у Псковського електромашинобудівного заводу, який виробляє, зокрема, продукцію для військової техніки у Росії. Більше про це – у розслідуванні.

Ryanair офіційно в Україні

Найочікуваніша ще з минулого року подія нарешті стала реальністю: лоукост Ryanair відтепер і в Україні. Після першої невдалої спроби заходу авіаперевізника на український ринок його друге «пришестя» виявилось успішним. Ryanair підписав угоди з українськими аеропортами «Київ» і «Львів» та назвав напрямки, за якими літатиме з Києва і Львова.

Бронювання квитків на осінь уже зараз доступне на сайті авіаперевізника. Та для того, щоб дійсно заощадити гроші на квитках, треба пам’ятати кілька простих правил. На які деталі варто звернути особливу увагу, розповідають відомі українські блогери-мандрівники, які вже мають не один рік досвіду з авіаперевізником.

«Уже Ryanair прийшов, а весна – ні», – так жартують в соцмережах, більше реакцій на подію в огляді Радіо Свобода.

Далі коротко про події в Україні і за кордоном:

– У Києві стартував фестиваль документального кіно Docudays UA, який триватиме до 30 березня. У рамках фестивалю покажуть 62 фільми із 36 країн світу, з них – 11 українських стрічок. Розклад показів фільмів можна знайти тут.

– Українець Ігор Радівілов здобув «золото» на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики.

– В Україні сьогодні, 24 березня, буде сонячно. Температура вдень до 1–5 градусів тепла, але місцями може бути до 3 градусів морозу.

– Євросоюз відкликає свого посла з Росії у зв’язку зі справою Скрипаля. Там кажуть, що це символічний жест підтримки Лондона в конфлікті з Москвою. І уточнюють: дипломат відкликаний не остаточно, а на один місяць. У Кремлі заявили, що «шкодують» через рішення ЄС.

– Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявляє, що Франція відреагує на ймовірну причетність Росії до отруєння Скрипалів. «Почекайте, з часом буде, побачите», – заявив Ле Дріан.

Зустріч захисника

І на завершення – історія про те, як у Запоріжжі волонтери та рідні зустріли сапера 23-го окремого мотопіхотного батальйону Євгена «Сонечка» Редька, який впродовж півроку проходив реабілітацію у США – у лікарнях Сан-Франциско та Філадельфії. Боєць підірвався на міні, лікарі майже не давали гарантій, що він житиме. Тепер його чекає реабілітація в Києві та Одесі.

Чекаймо, пам’ятаймо і піклуймося про тих, хто захищає наш спокій!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.