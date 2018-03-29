Справа Савченко показала неприйнятний ступінь одуріння народу (огляд преси)

Надія Савченко відповідає часу, в якому зараз перебуває Україна, переконує експерт тижневика «Країна». Це період турбулентності, перехідної держави. З'являються люди, які також є перехідними, це –популісти. Видання наголошує, що для українських спецслужб ця справа може виявитись одним із найбільших успіхів або провалів. Якщо докази зберуть неякісно – це викличе ще більшу недовіру до влади. Українське суспільство вклало в Надію мегаінвестиції довіри. Вони виявилися марними. Але українці мають визнати помилку, зазначає видання. Сьогодні у суспільстві є запит на насильство. Савченко – лише показник того, що країна у складній ситуації. Експерт тижневика вважає, що проблема в українцях, які схвально відгукуються про Надію Савченко. Такі дії в нормальному суспільстві є жахливими державними злочинами. Це неприйнятний ступінь одуріння народу. Його можна порівняти з суїцидальним синдромом, переконує експерт тижневика.

Газета «День» коментує рішення Німеччини дозволити будівництво та експлуатацію трубопроводу «Північний потік-2». Видання пише, що однією рукою Німеччина солідаризується з Великобританією і західним світом, виславши чотирьох російських дипломатів. Другою ж рукою буквально наступного дня видає дозвіл на будівництво трубопроводу. Це вічне питання ліберального світу, який, з одного боку, виступає за захист прав людини, а з другого – співпрацює з диктаторськими режимами. На жаль, Німеччина в цьому плані не стала винятком, зазначає видання. Такі кроки Німеччини додають прикрих аргументів російській стороні про те, що ЄС не є цілісним, що Захід легко можна купити і корумпувати. Росія здійснює паралельно експорт газу і корупції, купуючи голоси європейських політиків і експертів, наголошує експерт газети. Стаття називається «Цінності чи Nord Stream-2?»

Коли розвалювалася банківська система, ринок ломбардів в Україні зростав шаленими темпами, згадує газета «День». Тільки за офіційними даними позаторік він перевищив 16 мільярдів гривень. А насправді – цей ринок значно більший, переконує видання. Користуючись ситуацією, ломбарди обманюють людей, приховуючи відсотки за кредитами в 500-800 відсотків річних. Окрім того, сильно занижуючи вартість заставного майна. Щоб зупинити таке грабування людей, група народних депутатів з експертами ще в березні 2015 року підготували законопроект про ломбарди. Але він потрапив у зал Верховної Ради лише через два роки. Мало того, парламент за нього не проголосував. Про причини йдеться в статті «За реформи боремося в парламенті кожен день».

Українці не можуть робити вигляд, що Кемерово їх не стосується. Це –ілюстрація того, від чого Україні потрібно втікати. Це те, проти чого українці виходили на Майдан. Як наголошує газета «День», за 20 років існування олігархономіка залишила силу-силенну вибухонебезпечних закладок – не менших ніж Кемерово. Про них докладніше видання розповідає в публікації «Оскал «левіафана».

В Україні має побільшати соціальних інспекторів, які контролюють правильність призначення держдопомоги, а їхні повноваження –розширитися. Газета «Сегодня» інформує, що Мінсоцполітики ініціює ухвалення законопроекту «Про забезпечення держконтролю на час надання соціальної підтримки», який вже перебуває у Верховній Раді, але ще не розглянутий. Якщо документ ухвалять, влада зможе краще виявляти зловживання при отриманні всіх видів соцдопомоги, перш за все субсидій на комунальні послуги, а відтак, заощадять витрати держбюджету, пояснюють в міністерстві. Експерти газети вважають, що субсідіантів має бути на 20% менше. Публікація має заголовок «Ревізори почнуть полювання за субсидіями».