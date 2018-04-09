Персоналізований популізм – українське ноу-хау (огляд преси)

Народні депутати куди більше опікуються, який вигляд вони матимуть у телеефірі, ніж тим, як ухвалені рішення позначаться на рейтингах їхніх партій, стверджує «Український тиждень». Адже партію завжди можна змінити, якщо є добре побудований політичний образ. А не змінити, то перейменувати, виставивши на чолі списку тих, хто найкраще вміє роздавати обіцянки. Власне, може йтися про українське ноу-хау – персоналізований популізм. Якщо у світі найбільшою проблемою популістів є те, що після здобуття влади слід виконати бодай частину обіцяного, то в Україні завжди можна прикритися за спиною колективу. Конкретні приклади тижневик наводить у статті «Парламентська зима».

А в публікації «Один за всіх і всі за себе» «Український тиждень» розповідає про те, як проявляються відцентрові процеси в партії влади з наближенням президентських і парламентських перегонів. Видання переконує, що нині найбільша проблема для провладних політиків – як перемогти на виборах і залишитись у владі. Розрізнені та часто суперечливі меседжі, які надходять із «полів», свідчать, що пошук варіантів і способів виживання відбувається зусібіч. Посипатися може і «Блок Петра Порошенка», і «Народний фронт», ліній розколу в них не бракує, але натомість на їхніх уламках цілком реально може витворитися якась нова скульптура. Біда тільки в тому, що навряд чи всім охочим у цьому витворі мистецтва знову знайдеться, де прилаштуватися, попереджає тижневик.

«Дзеркало тижня» також пише про початок передвиборчої гарячої пори і для влади, і для опозиції. Петро Порошенко має підсумувати «успіхи», консолідувати прибічників і будувати плани на майбутню кампанію. А опозиційним кандидатам настав час ухвалювати рішення про участь у президентських перегонах. Або визначатися з єдиним кандидатом, тим самим підвищуючи й власні шанси на успіх. Тижневик наголошує, що для успіху чинному президентові потрібен зручний спаринг-партнер у другому турі. Тому всі можливі ресурси використовуватимуть іще й для того, щоб протягти у фінальний раунд президентських виборів «хлопчика для биття». Як претендентів на цю роль Порошенко розглядає Юрія Бойка й Олега Ляшка. Це люди, за твердженням видання, для українського суспільства ще більш токсичні, тому вони можуть не пройти в другий тур навіть за підтримки Банкової. Будь-який інший кандидат з рейтингом має всі шанси на перемогу. Видання пише, що опозиція має практично ті самі проблеми, що й влада, вона роздроблена. Опозиційні сили багатосуб'єктні, підозрюють одна одну у зв'язках із владою і не можуть домовитися навіть щодо дрібниць. Докладніше йдеться в статті «Довіряй, але дивися кому».

В Україні будь-які антикорупційні заходи ніколи не мали на меті власне боротьбу з корупцією, а лише боротьбу з політичними чи бізнес-опонентами, переконує «Український тиждень». Видання пише, що складна конструкція стримувань і противаг, яка є породженням західної політичної культури, на українському ґрунті, не приживається, бо сама ідея розподілу влади між незалежними одна від одної гілками Україні глибоко чужа. Про те, чому так відбувається, йдеться в матеріалі «Роздуми над е-декларацією о 23:45».

Секретні оборонні замовлення стали золотою жилою для заступника глави РНБО Олега Гладковського і депутата від «Народного фронту» Сергія Пашинського, стверджує тижневик «Новое время». Видання пише, що збірка розібраних БМП, дивні закупівлі радіостанцій, які не поміщаються в танки, – такі угоди з військовою продукцією провертають високопоставлені представники влади. Надлишкова секретність в оборонній сфері породжує сумнівні угоди і корупцію, переконує тижневик. Стаття називається «Служили два товариші».

Чим може обернутися варварська деіндустріалізація Донбасу на окупованій території, розповідає «Український тиждень». Журналісти наголошують, що концентрація забруднюючих речовин у ґрунтах, зокрема ртуті, ванадію, кадмію, стронцію, у районі ведення бойових дій подекуди перевищена в 17 разів. За даними дослідження, опублікованого російськими ЗМІ у 2017 році, рівень солі у воді на території ОРДіЛО збільшився більш ніж у вісім разів. 80 джерел питної води на неконтрольованій території стали непридатними для використання. Докладніше з проблемою тижневик знайомить у публікації «Екобомба від сепаратистів».