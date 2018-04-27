Кремль намагається створити на Балканах схід України (світова преса)

«Кремль намагається створити на Балканах воєнізовані структури, як і на сході України», попереджає німецьке видання; американські сенатори-демократи закликають «пролити світло на потенційно брудні російські гроші» в західних фінансових установах; а каліфорнійські вчені знайшли «ключі до щастя»… в шоколаді. Про це в огляді західної преси.

Німецька газета Tageszeitung пише про намагання Кремля посилити вплив на Балканах.

У статті «Іскри з Москви» автор звертає увагу на збіг обставин: приїзд російської чільної делегації депутатів, на чолі із головою Ради Федерації Росії Валентиною Матвієнко, у Республіку Сербську, що у Боснії і Герцеґовині – саме того дня, коли перед апеляційним судом у Гаазі стояв засуджений до 40 років позбавлення волі воєнний злочинець Радован Караджич.

«На думку боснійців і хорватів у Боснії, Республіка Сербська є результатом воєнних злочинів, вбивства десятків тисяч людей, які не були сербами, і вигнання під керівництвом Караджича майже двох мільйонів осіб. Однак, для позиції Матвієнко це не має ніякого значення», – зазначає автор статті.

У своєму виступі у Баня-Луці перед депутатами місцевого парламенту Валентина Матвієнко заявила, що членство Боснії і Герцеґовини в ЄС і НАТО може підірвати «безпеку і стабільність в регіоні».

«Не дивно, що після почутого члени парламенту Республіки Сербської, які не є сербами, залишили залу на знак протесту», – коментує німецький журналіст.

В іншій частині країни, в боснійсько-хорватській федерації, насамперед в Сараєво, навпаки, наполегливо сподіваються на вступ країни до ЄС, якому досі перешкоджали серби. Тому що там точно знають, що російські війська вже кілька років збираються створити в Республіці Сербській військову структуру, незалежну від загальної багатонаціональної боснійської армії, – мовиться у статті.

«Кремль хоче викликати новий конфлікт у Боснії та Герцеговині», – цитує автор статті виступ у дискусії на «Радіо Свобода» Еміра Суляджича, який пережив геноцид в Сребрениці і є автором книжки «Поштівки з труни».

«Мілітаризація сербсько-боснійської поліції призведе до її перетворення в армію», – сказав він, порівнявши ситуацію з конфліктом в Україні. Як і на сході Україні, тут можуть бути створені військові структури, які роками будуть тримати ЄС в напрузі, вважає Суляджич, який нагадав також про співпрацю сербських і російських добровольців на сході України.

«Чи знаєте ви, де ваші російські олігархи»? Під таким заголовком видання Foreign Policy оприлюднило статтю про ініціативу американських сенаторів вимагати від банків посилення тиску на російських олігархів.

Два сенатори-демократи – Джин Шахін і Шелдон Вайтгаус – ​написали листа, з надією посилити тиск не тільки на осіб, внесених Міністерством фінансів США до «списку олігархів», який збігся за часом з новими санкціями, оголошеними шостого квітня, а й на фінансові інституції, щоби змусити останні уважно ставитися до вибору своїх партнерів.

Лист адресовано до трьох великих американських банків – Bank of America Corp, JPMorgan Chase та Citibank, а також п’ятьом європейським – Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC і Credit Suisse. У листі вимагають оприлюднити рахунки та активи головних союзників Путіна.

У рамках закону про санкції, підписаного Трампом ще в серпні минулого року, Конгрес США доручив Міністерству фінансів створити список заможних росіян, чи ж «олігархів», наближених до уряду, проти яких в подальшому могли б вводити санкції, які передбачають, серед іншого, заморожування активів або відмову у видачі віз.

«З огляду на їхні статки і зв’язки з російською державою, багато олігархів у Росії або володіють значним політичним впливом, або схильні до нього», – йдеться в листі, в якому закликають «пролити світло на потенційно брудні російські гроші» в західних фінансових установах.

«Багато цих коштів ідуть на підтримку Путіна або навіть на фінансування деяких незаконних заходів, які викликають серйозну стурбованість Конгресу через Кремль – незалежно від того, чи це втручання у вибори чи дезинформація», – кажуть сенатори-демократи в коментарі Foreign Policy.

«Це дуже-дуже велика проблема, і, відверто кажучи, єдиними, хто може наблизитися до ілюстрації масштабів охоплення олігархів у нашій фінансовій системі, є банки. Нам потрібно, щоб вони допомагали нам у цьому», – додають автори листа.

Сенатори запитують у банків, чи проводили вони протягом п’яти останніх років перевірку, щоб виявити наявність рахунків тих, хто потрапив до списку олігархів і чільних російських політиків, який був оприлюднений 29 січня.

У разі наявності таких рахунків банкам необхідно надати інформацію про перевірку та отриманих даних. Якщо така перевірка не проводилася, банки повинні повідомити, що саме було зроблено для виявлення можливих зв’язків фінансових інституцій із переліченими в списку росіянами.

Якщо банки не нададуть інформацію, сенатори будуть домагатися більш жорстких заходів, включно з державним розслідуванням.

Однак, як коментує виданню Пітер Гарелл, який раніше працював над санкціями в Держдепартаменті, а зараз є одним із старших наукових співробітників Центру нової американської безпеки, значна частина російських грошей зберігається не в банках, а в нерухомості, а купівля нерухомості вимагає набагато менше інформації ніж банки.

«Відтак, для російських олігархів стало набагато легше купувати нерухомість у США, ніж зберігати свої гроші в американській фінансовій системі», – додає Гарелл, звертаючи увагу на те, що це вже компетенція Конгресу, а не банків.

«Коли Конгрес візьметься за цю проблему?» – запитує він.

«Офіційно підтверджено: ключ до вашого щастя – шоколад» ​– таку позитивну новину для ласунів солодощів оприлюднила The Times.

Дослідники з’ясували, що темний шоколад із високим вмістом какао може покращувати настрій і навіть пам’ять, повідомляє видання.

Команда каліфорнійського Університету Лома Лінда виявила, що користь починається з половини стандартної плитки шоколаду з 70-відсотковим вмістом какао.

Керівник дослідження Лі Берк розповів: «Довгі роки ми розглядали вплив темного шоколаду на неврологічні функції з точки зору змісту цукру: чим більше цукру, тим ми щасливіші».

«Нинішні дослідження показують нам, що чим вищою є концентрація какао, тим позитивнішим є вплив на розумовий процес, пам’ять, настрій, імунітет», – каже Берк, додаючи, що є й «інший благотворний вплив».

На думку вчених, найбільша користь від флавоноїдів – антиоксидантів, які містяться в какао і які також можна виявити в чорній смородині, винограді, баклажанах і червоному вині. Попередні дослідження виявили, що багатий на флавоноїди раціон може знизити ймовірність еректильної дисфункції і нормалізувати тиск, пише The Times.