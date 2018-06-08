Путін погрожує українській державності (світова преса)

Німецьке видання Frankfurter Allgemeine звертає увагу на загрози президента Росії Володимира Путіна, які той зробив на адресу української державності, коли спілкувався з громадянами своєї країни на прямій лінії. Голова СБУ в інтерв’ю виданню Bild припускає, що Росія спробує дестабілізувати ситуацію всередині країни, щоб потім звинуватити в цьому Україну. The Washington Post у редакційній статті закликає «присоромити Путіна, щоб звільнив Сенцова до того, як може статися трагедія» на Чемпіонаті світу з футболу.

Про те, що світ повинен звернути увагу на українського політичного в’язня Олега Сенцова, який від 14 травня голодує в Росії у виправній колонії за Полярним колом, вимагаючи звільнення 64 українських політичних в’язнів у цій країні, пише у редакційній статті The Washington Post.

Газета цитує адвоката Сенцова про те, українець уже втратив близько восьми кілограмів, існує небезпека, що його життєвоважливі органи можуть відмовити. Якщо голодування триватиме й далі, Олег Сенцов може померти під час Чемпіонату світу з футболу, який невдовзі розпочнеться в Росії.

Режим Володимира Путіна необхідно присоромити, щоб Сенцова звільнили до того, як станеться така трагедія, – мовиться у статті.

«Держави, які цього літа відправлять до Росії на Чемпіонат світу свої збірні й уболівальників, лише додадуть Путіну престижу всупереч цій історії і попри те, що в минулому його режим надавав допінг своїм спортсменам. Політичні лідери світу повинні, щонайменше, наполягати на тому, щоб Путін звільнив Сенцова та інших українських в’язнів», – пише WP, звертаючи у вагу на те, що «дехто це робить», і наводить приклад президента Франції Емманюеля Макрона, який «порушував справу Сенцова як приватно, так і публічно, коли нещодавно зустрічався з Путіним».

«Україна, своєю чергою, висловила ідею обміну полоненими, в рамках якого 23 росіян, засуджених за вчинення злочинів в Україні, звільнили б в обмін на Сенцова і декількох інших ув’язнених. З боку Путіна було б мудро піти на таку угоду. Інакше може статися, що в нього попросять пояснень, чому помер чоловік, якого не повинні були перевозити в Росію і – тим більше – садити його там до в’язниці», – робить висновок The Washington Post.

Німецька газета Frankfurter Allgemeine звертає увагу на загрози з боку президента Росії Володимира Путіна, які той зробив на адресу української державності, коли спілкувався з громадянами своєї країни на прямій лінії в четвер.

У статті під назвою «Цар та його придворні» автор Фрідріх Шмідт пише, що Путін пообіцяв Києву «важкі наслідки для української державності» в тому випадку, якщо українська влада піде на «провокації» під час проведення Чемпіонату світу з футболу в Росії.

На запитання про можливість обміну українського режисера Олега Сенцова, який уже три з половиною тижні тримає голодування у російській колонії, на нещодавно затриманого в Україні співробітника українського бюро «РИА-Новости» Кирила Вишинського, Путін відповів, що сподівається на те, що під тиском міжнародної спільноти Київ звільнить Вишинського.

У статті мовиться, що «понад чотири години президент Путін вислуховував прохання і вникав у проблеми Росії та України, Криму і Донбасу».

На запитання «що б він порадив своїм онукам?», яке пролунало на закінчення «Прямої лінії», відповідь Путіна була: «Не брехати».

Світові видання все ще активно обговорють інсценоване українськими спецслужбами «вбивство» російського журналіста Аркадія Бабченка. На тлі зацікавлення цією гучною історією популярна німецька газета Bild опублікувала інтерв’ю з главою СБУ Василем Грицаком. Він наголосив, що не лише вдалося врятувати життя журналіста, але й завдяки операції скласти список із 47 осіб, яких теж планували вбити.

«Я впевнений: у кінцевому підсумку ми зможемо довести, що за цією акцією стоять російські спецслужби», – каже Грицак.

За словами керівника української спецслужби, «це була спецоперація, яка виявилася вельми успішною».

«Але тепер нам навіть дорікають у тому, що стосується сім’ї Бабченка, проте це абсурд. Його дружина від самого початку була в курсі цієї таємної операції», – повідомив глава СБУ німецькій газеті.

За його словами, «російські спецслужби не визнають ніяких правил, 26 співробітників українських спецслужб були вбиті від початку війни. Що стосується Росії, то для неї мова йде про те, щоб продовжувати дестабілізувати ситуацію в Україні. Якби Бабченка вбили, і, можливо, були б здійснені інші вбивства, це призвело б до безладів у нашій країні, і нас би звинуватили в тому, що ми не можемо захистити людей».

На запитання кореспондента Bild, чи очікує голова СБУ, що Росія буде використовувати Чемпіонат світу з футболу для проведення спецоперацій, – Грицак відповів: «Я не здивуюся, якщо Росія спробує дестабілізувати ситуацію всередині країни, щоб потім звинуватити в цьому Україну. Вони на все здатні, навіть на інсценізацію насильницьких акцій у власній країні, щоб потім покласти провину на нас».

​