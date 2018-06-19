Американські вчені розповіли про відновлення ядерного складу Росії під Калінінградом

Аналітичний центр Федерації американських учених (ФАУ) розповів про можливе відновлення «складу ядерної зброї» в Росії, у Куликові поруч із Калінінградом. Учені посилаються на супутникові знімки. За даними експерта з ядерної зброї та автора статті Ганса Крістенсена, склад розташований за 50 кілометрів від польського кордону, і з 2016 року там проводять масштабну реконструкцію.

«Наскільки я обізнаний, це єдиний склад ядерної зброї в Калінінградській області, – пише він. – Це, природно, викликає запитання з приводу операційного статусу майданчика. Супутникові знімки не дають чітких відповідей на ці запитання».

За даними ФАУ, один із трьох підземних складів спершу розкопали для проведення реконструкції, а в 2018 році він вже готовий до експлуатації. У вчених немає доказів того, що на складі є боєголовки.

За словами Крістенсена, який порівнює нинішні дані з тими, які він публікував у своєму іншому звіті у 2012 році, Росія публічно заявила, що вся тактична ядерна зброю – а саме ракети малої дальності – зберігається у центральних складах всередині Росії, але імовірне відновлення складу може означати, що боєголовки можуть бути транспортовані в Куликово за першої потреби.

У публікації наголошується, що географічне розташування Калінінграда робить його особливо проблематичним для військових планувальників НАТО – навіть зброя малої дальності в регіоні може поставити під загрозу міста країн-членів НАТО, таких, як Варшава або навіть Берлін.

На публікацію звертають увагу й оглядачі, і політики із країн-членів НАТО, зокрема, колишній прем’єр-міністр Швеції (згодом і міністр закордонних справ цієї країни) Карл Більдт.

Міністерство оборони Росії поки що не прокоментувало цієї інформації.

Наприкінці січня командувач російського ракетного підрозділу в Калінінградській області полковник Анатолій Городецький заявив, що інженери закінчили будівництво необхідної інфраструктури для розміщення передової системи балістичних ракет «Іскандер-М». Пізніше Володимир Шаманов – колишній військовий командир, який очолює комітет оборони в нижній палаті російського парламенту – повторив це зауваження і сказав, що системи «Іскандер-М» фактично вже розгорнуті. Міністр оборони Литви також підтвердив розгортання.

Офіційні представники США і НАТО заявили, що розташування таких ракетних систем дестабілізує ситуацію в регіоні.

Російські військові «не раз перекидали оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер» у Калінінградську область і робитимуть це в майбутньому в рамках бойової підготовки», заявляв у 2016 році речник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков.