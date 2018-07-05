Недитяча казка: хто замахнувся на прем'єру кримськотатарського фільму?

В Києві відбулася прем'єра кримськотатарського фільму-казки «Хидир-деде». Служба безпеки України повідомляє, що люди, які працюють на «підривний центр» із Росії, планували зірвати кінопоказ. За інформацією спецслужби, вони збиралися пікетувати кінотеатр і облити зеленкою ініціаторів створення фільму. Однак, повідомляє СБУ, зловмисників затримали до того, як вони втілили свої плани в життя.

Українська прем'єра «Хидир-деде» відбувалася в київському кінотеатрі «Жовтень». Кримськотатарський фільм-казку створила студія Qaradeniz production.

«Тим, кому пощастило побувати на прем'єрному показі «Хидир-деде», поринули в атмосферу Криму 18 століття. Герої фільму ‒ звичайні люди, які шанують старших, діляться хлібом навіть із перехожими, відгукуються на благородство та доброту, люблять і бояться втратити любов, страждають від несправедливості та борються зі злом», ‒ йдеться в прес-анонсі студії.

Прем'єра зібрала повний зал. На показі було багато учасників кримськотатарського національного руху, які проживають у Києві, та їхніх дітей. Представляти фільм із Криму приїхали одна зі сценаристок картини Ліля Буджурова й генеральний директор студії Qaradeniz production Ельзара Іслямова. Перед присутніми виступив і народний депутат України Мустафа Джемілєв.

Уже після закінчення заходу на сайті СБУ з'явилося повідомлення про те, що нібито якісь особи готували зрив кінопоказу, але їх затримали.

Облава в закладі громадського харчування

Служба безпеки України стверджує, що презентації фільму збиралися зашкодити «особи, які підпорядковуються підривному центру з Росії». Їхні прізвища в повідомленні не називають.

За версією СБУ, організатори провокації мали «найняти в Києві 100 осіб і поділити їх на три групи нібито українських націоналістів». Перша група, за словами українських силовиків, мала провести акцію протесту проти лідерів кримськотатарського народу, друга ‒ розкидати листівки в залі для глядачів, третя ‒ облити зеленкою ініціаторів створення фільму.

Однак, за інформацією СБУ, організаторів акції затримали під час підготовчої наради в одному із закладів громадського харчування. У них вилучили зеленку, плакати, листівки й навіть «інструкцію від іноземних кураторів».

Прес-центр СБУ виклав фотографії предметів, нібито вилучених під час затримання. Серед них є й роздруковані на аркушах А4 фотографії, на якій сценаристці фільму «Хидир-деде» Лілі Буджуровій потискує руку призначений Росією глава Криму Сергій Аксенов (Аксьонов). Під цим знімком нанесений напис «Ганьба зрадникам». На плакатах, нібито вилучених під час затримання, написано «Юди! За скільки ви продали Україну» та «Ганьба москальським холуям».

У зв'язку з інцидентом СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу України ‒ порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або ставлення до релігії. Санкція цієї статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Спецслужба не назвала ні прізвищ затриманих, ні організацій, які вони представляють. Лише те, що це ті ж люди, які організовували акцію протесту біля посольства Угорщини в Україні 20 червня. Агентство «Голос UA» повідомляє, що в цьому заході брали участь кілька десятків людей, вони протестували проти дій прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. На відео з акції її ведучий звинувачує угорську владу в тому, що вони хочуть забрати в України Закарпаття. Під час заходу пікетники дістали опудало Орбана, побили його та спробували спалити.

У повідомленні «Голос UA» протестувальників біля посольства Угорщини назвали активістами «Київської Волонтерської сотні». Інших згадок про таку організацію в медіа немає. Є об'єднання зі схожою назвою ‒ «Волонтерська сотня Доброволя». Її керівник Наталія Воронкова сказала кореспонденту Крим.Реалії, що її організація не має жодного стосунку до пікету біля посольства Угорщини.

Не перший скандал

На показі «Хидир-деде» в Києві було багато поліцейських. Глядачам не повідомили, з чим пов'язані підвищені заходи безпеки. Про нібито підготовлювану провокацію стало відомо вже після завершення показу.

За словами голови Меджлісу Рефата Чубарова, дехто висловив сумнів у тому, що така провокація дійсно готувалася.

«У будь-якому випадку хочу висловити подяку правоохоронним органам України ‒ СБУ та Національній поліції України ‒ за забезпечення ідеального ладу в місці, де зібралися сотні людей, із яких не менше половини становили діти. Що стосується достовірності повідомлення, я звернуся в СБУ із закликом дати публічно більш детальну інформацію про підготовку провокації з зазначенням прізвищ та імен затриманих осіб, які мали стати виконавцями провокації», ‒ написав Чубаров у Facebook.

Чи вдалося голові Меджлісу дізнатися подробиці ‒ невідомо, його телефон був весь день вимкнений. Речник СБУ Олена Гітлянська відмовилася коментувати Крим.Реалії інформацію про затриманих.

Презентації «Хидир-деде» в Києві передувала прем'єра казки в Криму, де її і створювали. Після неї в медіа також розгорілися суперечки, але з іншого приводу.

На презентацію прийшла нинішня міністр культури Криму Аріна Новосельська. У своєму виступі вона подякувала заступнику директора Qaradeniz production Лілі Буджуровій за взаємодію з урядом Криму. У відповідь на це Буджурова написала в Facebook, що не співпрацює з владою, «з мовчазної згоди якої силовики переслідують за інакомислення кримських татар».

Після презентації «Хидир-деде» інформагентство «Крыминформ» розповсюдило повідомлення, в якому йшлося, що фільм отримав прокатне посвідчення в Росії завдяки Міністерству культури Криму. Студія Qaradeniz production спростувала цю інформацію, наголосивши, що ліцензію отримала самостійно.