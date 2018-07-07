Радіо Свобода Daily: Білорусів використовують для ввезення «євроблях» в Україну – як працює схема

Трагедія на полігоні

128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада зазнала важкої втрати – під час вибуху міномета на навчаннях на Рівненському полігоні загинули троє бійців. Загинули командир, навідник і заряджальник міномета. Найстаршому – 43, наймолодшому – 22 роки. Ще четверо закарпатців зазнали поранень різного ступеня тяжкості і доправлені до госпіталів. Серед поранених також два жителі Миколаївської області, один – Тернопільської та один – Кіровоградської області.

Як білоруси ввозять «євробляхи» в Україну

Непрозоре ввезення до України автомобілів на європейських номерах стало джерелом доходу для цілого прошарку нечистих на руку бізнесменів, які відкрито діють на очах українських митників. «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») вирушили на Волинь, щоб дослідити, як на практиці відбувається масовий в'їзд нерозмитнених авто, та викрили цілу схему, в якій задіяні не лише українські громадяни, але і незаможні білоруси – мешканці прикордонних сіл. Напередодні виходу цього розслідування, голова Волинської митниці Віктор Кривицький, через яку проходять ці схеми, пішов на підвищення: тепер він – тимчасовий виконувач обов’язків заступника голови всієї ДФСУ за митним напрямком. Та чи є йому чим пишатися?

Лист Балуха

Засуджений в окупованому Росією Криму український активіст Володимир Балух написав лист українцям, в якому піддав критиці нинішню владу в Росії: «Правда і в тім, що більше за постріли гармат і пуски балістичних ракет, паталогічно брехливий кремлівський режим боїться одного слова Правди».

«Моє серце б’ється в серці Українського Всесвіту…» – так завершив лист в’язень Кремля Володимир Балух, текст повністю опублікувало Радіо Свобода.

Адвокат про життя Гриба в російській тюрмі

Тим часом українець Павло Гриб перебуває у СІЗО Ростова-на-Дону. 9 липня в його справі відбудуться попередні слухання. Під час останнього побачення зі своїм адвокатом Павло заявив, що зазнав жорстокого побиття. За його словами, знущань він зазнав як з боку конвоїрів, так і з боку в'язнів. У інтерв'ю Радіо Свобода захисник українця Марина Дубровіна розповіла, в яких умовах наразі утримується Гриб та закликала українців писати Павлу, адже, за її словами, протягом усього терміну перебування в російській в'язниці її підзахисний не отримав жодного листа і дуже страждає через інформаційну ізоляцію.

Тепер коротко:

Пошук житла онлайн вже не той

Орендувати квартиру через відомі онлайн-сервіси стає все важче. 90% всіх оголошень є продуктом шахраїв, стверджують спеціалісти. Аферистів стає дедалі більше, бо навіть попри численні попередження, люди продовжують потрапляти у розставлені пастки і віддавати свої кошти шахраям. Про найбільш популярні афери з орендою житла та як від них убезпечитися, розповідає Радіо Свобода.

Сукні із коров'ячого гною

Дизайнерка Джаліла Ессаїді розробила технологію перетворення коров'ячого гною на целюлозу. Із неї вона виготовляє тканину, з якої потім шиє сукні. Ессаїді впевнена, що її розробка допоможе врятувати Нідерланди від мільярдів тонн коров'ячих екскрементів. Як гній перетворюють у тканину, читайте в матеріалі.

Не бійтеся нового, не обмежуйте себе!

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