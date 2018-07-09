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09 Липень 2018, Київ 08:26
Політика

Радіо Свобода Daily: Прощання з «патріархом дисидентів» Левком Лук’яненком

Люди качають на руках депутата, колишнього політв’язня Левка Лук'яненка біля будинку українського парламенту, святкуючи проголошення України незалежною державою. Київ, 24 серпня 1991 року

Пам’яті Лук’яненка

На 90-му році життя 7 липня помер дисидент, співзасновник Української Гельсінської групи, народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради, Герой України Левко Лук’яненко.

У 1961 році його засудили до розстрілу за «намагання відірвати УРСР від СРСР», через 72 доби вирок замінили на 15 років таборів. Він вийшов на волю, став співзасновником Української Гельсінської групи і знову був заарештований. Левко Лук’яненко – людина-епоха, аналітик і стратег, автор Акту про незалежність України. Він казав, що 27 років неволі лише укріпили його віру в Україну. Радіо Свобода публікує розмову Ірини Штогрін із українським політв’язнем про його життя і спротив радянській системі.

Також Радіо Свобода зібрало у соціальних мережах спогади користувачів про відомого українського політичного діяча.

Прощання із Левком Лук’яненком відбуватиметься протягом двох днів: у понеділок, 9 липня – у Хотові, а у вівторок, 10 липня – у клубі Кабінету міністрів на вулиці Інститутській у Києві.

Далі коротко:

Як українці вболівали за Хорватію

​У російському Сочі 7 липня збірна Хорватії по футболу перемогла збірну Росії та вийшла в півфінал Чемпіонату світу з футболу. В соцмережах активно обговорюють результат матчу, а також дискутують про бойкотування чемпіонату, який відбувається в Росії на тлі триваючої російської агресії проти України. Як українці вболівали за Хорватію у матчі з Росією, в огляді соцмереж.

Російські полки з іменами українських міст

Танкові полки з іменами українських та інших європейських міст з’явилися в російській армії. Їх перейменував своїм указом президент Росії Володимир Путін. Що це: данина історії чи черговий прояв гібридної експансії «русского мира»? Навіщо Путіну полки з іменами українських міст? Реакції українців і росіян, за лінком.

Історія української мови

Про історію української мови, як і будь-якої іншої, говорити не так просто, бо мова не прив’язана до конкретної дати, вона не сконцентрована в якихось одномоментних подіях. Та все ж, інколи подібні події стаються. Зокрема, 200 років тому вийшла перша суто українська граматика. Про цю граматику і про те, наскільки вона відрізнялася від теперішньої, у матеріалі Радіо Свобода.

Словник староукраїнської мови 14-15 століть у двох томах. Київ, видавництво «Наукова думка», 1977, 1978 роки
Словник староукраїнської мови 14-15 століть у двох томах. Київ, видавництво «Наукова думка», 1977, 1978 роки

Ексклюзивне інтерв’ю із солісткою Віденської опери

На батьківщині її «відкрили» після майже семи років роботи у Віденській опері. Каже, у світі співаків-українців вирізняють за силою подачі голосу і його колоритною, багатогранною тембровою «окраскою». На її думку, мистецтво далеке від політики. Чому? Про це та багато іншого солістка Віденської опери Ольга Безсмертна розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Стирайте» кордони, але завжди повертайтеся додому!

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