Радіо Свобода Daily: Прощання з «патріархом дисидентів» Левком Лук’яненком

Пам’яті Лук’яненка

На 90-му році життя 7 липня помер дисидент, співзасновник Української Гельсінської групи, народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради, Герой України Левко Лук’яненко.

У 1961 році його засудили до розстрілу за «намагання відірвати УРСР від СРСР», через 72 доби вирок замінили на 15 років таборів. Він вийшов на волю, став співзасновником Української Гельсінської групи і знову був заарештований. Левко Лук’яненко – людина-епоха, аналітик і стратег, автор Акту про незалежність України. Він казав, що 27 років неволі лише укріпили його віру в Україну. Радіо Свобода публікує розмову Ірини Штогрін із українським політв’язнем про його життя і спротив радянській системі.

Також Радіо Свобода зібрало у соціальних мережах спогади користувачів про відомого українського політичного діяча.

Прощання із Левком Лук’яненком відбуватиметься протягом двох днів: у понеділок, 9 липня – у Хотові, а у вівторок, 10 липня – у клубі Кабінету міністрів на вулиці Інститутській у Києві.

Далі коротко:

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«Стирайте» кордони, але завжди повертайтеся додому!

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