Радіо Свобода Daily: реклама Луценка виявилась «соціальною»

«Соціальна» реклама Луценка

Окружний адміністративний суд Києва визнав соціальною рекламу Генеральної прокуратури України, оприлюднену в лютому, повідомляє громадська організація «Центр протидії корупції».

«Суд визнав сумнозвісну «рекламу [генерального прокурора України] Юрія Луценка» соціальною. Суддя [Сергій] Каракашьян вирішив, що статистику, наведену в ролику, перевірити неможливо. Хоча ми отримали офіційні дані, які в рази розходяться з озвученим на роликах із Луценком», – зазначили в ЦПК. В організації зауважили, що будуть оскаржувати рішення суду. Юристи «Центру протидії корупції» висловили переконання, що поширення цих відео є порушенням закону «Про рекламу» і не можуть бути соціальною рекламою, а Генпрокуратура мала би заплатити за їхнє поширення, адже ця реклама «сприяє позитивному іміджу політичної особи».

Балух відмовився виходити з камери

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму ухвалив відкласти засідання з розгляду апеляційної скарги захисту українського активіста Володимира Балуха на рішення російського суду в Роздольному в кримінальній справі про дезорганізацію діяльності ізолятора тимчасового тримання. Балух мав брати участь у засіданні по відеозв’язку, проте відмовився вийти з камери. «Під час нашої останньої зустрічі він сказав, що відмовляється від відеоконференцзв'язку, але не від участі в суді», – розповів адвокат Балуха Тарас Омельченко. Адвокат Ольга Дінзе також вказала, що захист повинен мати можливість поговорити з підсудним до початку засідання.

Перенести «Мінські переговори»

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що переговори, які проходять у столиці Білорусі Мінську про врегулювання щодо окупованої частини Донбасу, потрібно перенести до іншої країни.

За його словами, треба «просто переносити цей майданчик у якусь іншу столицю». Як сказав Єльченко, «треба вже робити серйозні висновки» з позиції таких країн, як Білорусь чи Казахстан, які в ООН «хронічно» голосують проти українських ініціатив. За його словами, «зовсім дивно виглядає позиція Білорусі, яка постійно говорить, що підтримує такий для себе нейтралітет, тому що мінський майданчик – найкраща нагода для вирішення питання, і при цьому голосує проти нашої резолюції». Уповноважена президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко відповіла, що й сама давно підтримує цю позицію.

«Космічні» ціни і напівзруйновані будівлі Вуглегірська

А тепер про ситуацію на окупованій частині Донбасу. Місто Вуглегірськ, в якому, за твердженнями бойовиків, намагалися вбити Олександра Захарченка і втрата якого похитнула позиції української армії під час Дебальцевської операції. Чим живе Вуглегірськ через майже чотири роки після активних бойових дій і окупації? Про це – у репортажі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Пивний бунт в угрупованні «ЛНР»

І про ще одне маленьке шахтарське містечко Ровеньки, що розташоване на окупованій частині Луганської області. Нещодавно воно опинилося в центрі скандалу. Ватажок угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник вирішив відібрати у місцевих жителів пивоварний завод. Працівники збунтувалися і вимагають втрутитися російського президента Володимира Путіна. Розбирались у колізіях ризикованого бізнесу в окупації журналісти Радіо Свобода.

Коротко про події у світі.

Муніципальна рада столиці Франції проголосувала щоб ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов став почесним громадянином Парижа.

Європейський суд з прав людини зареєстрував скаргу кримського журналіста Миколи Семени і його захисника адвоката міжнародної правозахисної групи «Агора» Олександра Попкова на вирок російського суду в окупованому Сімферополі

У Молдові Конституційний суд країни вкотре усунув від виконання конкретного повноваження проросійського президента країни Ігоря Додона, який відмовляється виконувати конституційні обов’язки у протистоянні з проєвропейським урядом.

В Ірані вшанували жертв нападу на військовий парад, внаслідок якого 25 людей загинуло і ще десятки були поранені.

Роботи наступають, а з ними і безробіття!

На завершення сьогодні показова інфографіка, що змусить Вас наостанок задуматись про майбутне. Серед іншого, вона попереджає нас про те, що більше третини компаній планують інвестувати в автоматизацію до 2022 року.

Тримайте себе в тонусі і крокуйте в ногу з часом!

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