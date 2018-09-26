Радіо Свобода Daily: ГПУ почула ЄСПЛ у справі Седлецької і Бердинських

ГПУ почула ЄСПЛ

Генеральна прокуратура України зупинила отримання інформації з телефонів головного редактора програми «Схеми: корупція в деталях» Наталки Седлецької на вимогу Європейського суду з прав людини. Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисценко у Facebook. Аналогічне рішення ГПУ ухвалила і щодо журналістки Крістіни Бердинських, дозвіл на отримання даних із телефону якої раніше також дав слідчим суд в Україні.

Раніше журналісти з понад 20 редакцій у своїх запитах на адресу ГПУ прямо запитали, чи мобільний оператор вже надав слідству дані з телефонів Седлецької та Бердінських, адже ухвала Печерського суду дозволила це зробити ще 27 серпня. Досі в Генпрокуратурі уникали прямої відповіді на це запитання.

Тим часом Верховний суд Чехії ухвалив рішення, що право журналіста на захист своїх джерел має бути дотримано. Це рішення було винесено у справі одного з найвідоміших чеських журналістів-розслідувачів Янека Кроупи, чий мобільний телефон підслуховувала поліція, намагаючись зрозуміти, хто надав йому інформацію про ймовірну корупцію під час закупівлі бронетехніки для чеської армії.

Напад на Михайлика: затримані троє

Поліція затримала трьох людей за підозрою у замаху в Одесі на громадського діяча з партії «Сила людей» Олега Михайлика, підтвердив Радіо Свобода адвокат одного із затриманих, громадянина Грузії Герасіна Торніке Володимир Поярков. За словами правника, його підзахисного разом із ще двома чоловіками викликали до одного з одеських райвідділів поліції, розпитували, чи купували вони сім-карти для телефонів у конкретному магазині. Двоє з них перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, а Торніке, який має інвалідність першої групи внаслідок автомобільної аварії, госпіталізували.

Самому ж Олегу Михайлику, який зазнав вогнепального поранення, лікарі вже дозволили вставати з ліжка.

«Німецький» Розенблат

Народний депутат України, фігурант «бурштинової справи» Борислав Розенблат невдовзі має постати перед судом. Прокурори, утім, побоюються, що він може втекти до Німеччини (САП повідомила, що 20 вересня фігуранти «бурштинової справи» не з’явилися для вручення обвинувального акта). Німецький мовець DW дослідив і розповів про іншого, «німецького» Розенблата.

Серед іншого, видання пише, що в Україні Борислав Розенблат живе у «палаці на 700 квадратних метрів», а в німецькому районі Бенніґгофен на околиці пролетарського Дортмунда – абсолютно іншим, тихим життям: замість двометрового паркана і охорони охайно підстрижені кущики і завжди відкрита кована брама з візерунком, пише DW і додає, що депутат задекларував понад півтора мільйона доларів готівкою.

Всиновити дитину з «ОРДЛО»

На початку військової агресії на сході України з окупованих територій були вивезені всі інтернати і дитячі будинки, крім двох. При цьому евакуювати могли тільки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Їх було 1600 осіб, і вони становили невеликий відсоток тих, хто в цілому проживав в установах. Хто залишився на окупованій території в інтернатах і що про них відомо? Розповідаємо тут.

​​Ціна російського мундира

У 2014 році більшість кримських правоохоронців, які служили в українських силових органах, порушили присягу. З російськими посадами та званнями вони отримали й нові можливості для переслідування кримчан. Практика останніх років показала, що на півострові активно застосовують норму кримінального законодавства Росії про образу представника влади, і саме правоохоронці найчастіше стають у цих справах потерпілими. Скільки коштує у Криму честь російського мундира?

Фінансові проблеми НСТУ

Увечері 24 вересня Національна суспільна телерадіокомпанія України повідомила, що дефіцит коштів, критично необхідних для фінансування НСТУ у 2018 році, становить 220 мільйонів гривень. У зв’язку з цим компанія оголосила про намір обмежити набір нових співробітників, припинити виплату премій керівному складові НСТУ та закликала певні категорії співробітників скористатися неоплачуваними відпустками. А вже зранку, 25 вересня, холдинг заявив про припинення аналогового мовлення телеканалу «UA:Перший». Про ситуацію навколо суспільного мовця Радіо Свобода поговорило з головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зурабом Аласанією.

Це все на сьогодні. Бажаємо не відчувати дефіцит у будь-чому!

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