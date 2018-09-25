Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 Вересень 2018, Київ 08:53
Політика

В ОРДЛО не позволяют усыновлять детей из детдомов на свободную территорию

Детский дом, эвакуированный в Краматорск, 30 августа 2014 года

Дивитись коментарі

Інна Дибан, Донбас Реалії

(Друкуємо мовою оригіналу)

В начале военной агрессии на востоке Украины с оккупированных территорий были вывезены все интернаты и детские дома, кроме двух. При этом эвакуировать могли только детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Их было 1600 человек, и они составляли небольшой процент тех, кто в целом проживал в учреждениях. Кто остался на оккупированной территории в интернатах и что о них известно?

Весна 2014 года. Мария (имя героини и ее дочери изменены) начала процедуру усыновления двухмесячной Насти в Луганске по классической схеме: сдача анализов, подготовка справок и других документов. Мать Насти на тот момент еще не была лишена родительских прав і сначала должен был состояться суд. Пока на протяжении полутора месяцев Мария ждала суда, в Луганске начались военные действия и, приблизительно в мае, детские дома были эвакуированы из оккупированных территорий. Детей вывозили в различных направлениях, и среди них была, в том числе, и маленькая Настя.

«Мы ее потеряли, не знали, куда ее увезли, это закрытая информация, нам ее никто не давал», – рассказывает Мария.

Тогда они вместе с супругом переехали в Киев, стали на учет и начали заново проходить процедуру усыновления уже в столице. Паралельно они продолжали искать Настю через всевозможных знакомых. Они сдавались и через полтора года Мария наконец узнала, где находится ребенок.

«Мы нашли ее след в Харькове. Поехали туда в детский дом, разговаривали с его директором, рассказали нашу историю. На тот момент у Насти все еще не было нужных для усыновления документов. Мы снова запустили процесс усыновления, готовили документы на ребенка, свои документы. В общей сложности эта история длилась для нас два с половиной года. Мы забрали Настю, когда ей было 2,8 лет. С момента, как мы ее нашли в Харькове, и как забрали домой в Киев – прошло 8 месяцев», – делится Мария.

Эта долгая история – с ее сложным «военным» поворотом, бюрократическими трудностями, переживаниями – все-таки оказалась со счастливым финалом.

Но сколько детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, остается на оккупированной территории, и какая их судьба?

Дети из Донецкого детского дома, 2014 год
Дети из Донецкого детского дома, 2014 год

Усыновить детей из ОРДЛО могут только «местные»

По украинским законам, усыновить ребенка могут граждане Украины возрастом от 21 года, а разница между усыновителем и ребенком должна составлять не меньше 15 лет. Чтобы начать процедуру усыновления, граждане должны подать заявление в службу по делам детей по месту жительства, собрать нужные документы, потом ждать пока служба по делам детей их проверяет, проводит оценку жилищных условий и выносит вердикт.

Если вердикт положительный, заявители становятся кандидатами в усыновители и ждут своего ребенка. Этот процесс может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет.

В соответствии со статьей 24 Закона Украины «Об охране детства» – усыновление иностранцами ребенка, являющегося гражданином Украины, производится, «если были исчерпаны все возможности передачи под опеку, попечительство, на усыновление или воспитание в семьи граждан Украины».

Появление так называемых «ДНР» и «ЛНР» усложнило ситуацию детей из детских домов и школ-интернатов. Они оказались в своеобразной ловушке, так как вооруженные группировки не разрешают иностранцам, а значит и украинцам, проживающим на подконтрольной Украине территории, усыновлять детей.

«Согласно «временному порядку», право на усыновление ребенка имеют лица, зарегистрированные и постоянно (более 180 календарных дней в год) проживающие на территории «ДНР», – говорится на сайте самопровозглашенной «администрации» Донецка. Такие же правила действуют и на оккупированной части Луганской области.

Усыновить детей из оккупации теперь могут только те, кто постоянно там проживает. Но помимо этого, возникает еще один вопрос – документы и легитимность всего происходящего с ними.

«Граждане Украины, которые проживают на оккупированной территории, могут усыновить детей. Другое дело в том, что сейчас процесс усыновления происходит по тем «нормативным документам», которые действуют в «ДНР» и «ЛНР». То есть если человек, допустим, прописан в Донецке и имеет украинский паспорт, он может усыновить ребенка из детского дома Донецка», – рассказывает глава общественного союза «Українська мережа за права дитини» Дарья Касьянова.

мальчик их Донецкого детского дома
мальчик их Донецкого детского дома

В «ДНР» утверждают, что отдали в семьи 205 детей

Официальных данных о количестве детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, пребывающих на оккупированной территории, нет. Можем судить только по информации, которую предоставляют сепаратистские СМИ и так называемые «министерства труда и социальной политики» «республик».

Так, по последним данным, на оккупированной территории Донетчины на 2018 год числятся 3852 ребенка-сироты и лишенных родительского попечения.

На неподконтрольной части Луганщины, в свою очередь, насчитывается 2111 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по состоянию на 2017 год. При этом, по данным местных СМИ, в 2017 году там усыновили всего троих детей, а около двух тысяч оказались на попечении «республики». Из них, по словам «министра труда и социальной политики ЛНР» 87% устроены в семейные формы воспитания, остальные дети находятся или в домах семейного типа, или под опекой физических лиц». В то же время, «начальник управления по делам семьи и детей министерства труда и соцполитики «ЛНР» говорили о 17 усыновленных детей в 2017 году.

Как сообщают сепаратистские СМИ, ссылаясь на так называемого «директора Государственной службы по делам семьи и детей» Светлану Майбороду, всего в «ДНР» было усыновлено 205 детей, а с начала 2018 года – 16.

Но какие бы данные не предоставлялись группировками «ДНР» и «ЛНР» в открытых источниках, их нельзя считать достоверными и объективными, поскольку их невозможно проверить.

На остальной территории Украины показатели в разы выше. Количество детей в интернатных учреждениях в 2018 году достигло отметки 106 700. Из них большую часть нельзя усыновить, так как зачастую из всех детей, которые находятся в детских домах или школах-интернатах, лишь около 5% являются биологическими сиротами, то есть подлежащими усыновлению. И эта цифра касается всей территории Украины, в том числе, и оккупированной. Так, за первые 5 месяцев 2018 года было усыновлено 604 ребенка, сообщает «Укринформ», ссылаясь на данные Минсоцполитики.

Почему дети попадають в детдома?

В интернатных учреждениях находятся дети (около 95%), у которых есть родители
Дарья Касьянова

Причины попадания детей в детские учреждения в оккупированной части Донбасса абсолютно такие же, как и на остальной части страны.

«Показатели биологического сиротства, то есть когда у ребенка погибли родители, низкие. Как правило, детей, у которых гибнут родители, сразу же забирают в семью их родственники. В интернатных учреждениях находятся дети (около 95%), у которых есть родители, но в силу бедности, отсутствия работы, нахождения в сложных жизненных обстоятельствах, проблем со здоровьем, ребенок находится в интернате», – рассказывает Дарья Касьянова.

При этом, «министерства республик» не рассказывают, у какого количества детей есть родители, но дети все равно вынуждены жить в детдомах или интернатах.

Элтон Джон в детском доме Макеевки, 2009 год
Элтон Джон в детском доме Макеевки, 2009 год

​Некоторых детей было трудно эвакуировать из-за тяжелых форм инвалидности – Кулеба

По словам Уполномоченного президента Украины по делам ребенка Николая Кулебы, с началом войны с оккупированных территорий были эвакуированы все детские дома, кроме двух, в которых находились дети с инвалидностью, потому что директора тех школ-интернатов не захотели вовремя эвакуироваться и не смогли организовать процесс.

С началом войны с оккупированных территорий были эвакуированы все детские дома, кроме двух
Николай Кулеба

Многих детей было трудно эвакуировать из-за тяжелых форм инвалидности. Также, отмечает Николай Кулеба, при эвакуации детей из детдомов и школ-интернатов имеются в виду только дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. Их на момент развития военного конфликта насчитывалось 1600 человек.

Узнать о состоянии детей и учреждений, в которых они живут в оккупации, крайне сложно. Единицы из международных организаций оказывают гуманитарную помощь через местные общественные или волонтерские организации, которые базируются в ОРДЛО. В свою очередь, сепаратистские СМИ транслируют сентиментальные истории, поощряя людей усыновлять или брать под опеку детей.

«Я предполагаю, я не была там лично, но по тому, что я читаю в Facebook, вижу, что посещают детские дома волонтерские организации, неравнодушные жители, как это было и до начала войны. Интернатные учреждения там – это те же дома, отремонтированные в начале 2000-х годов. В течении 10 лет было много спонсоров, которые помогали детским домам, которые покупали хорошее оборудование, обеспечивали материально-техническую базу – в этих условиях и работают учреждения. Я не видела фактов, что дети голодают, я знаю, что в первую очередь волонтеры завозят продуктовые наборы, памперсы, медикаменты именно в детские дома, интернатные учреждения», – рассказала Дарья Касьянова.

Помимо ОРДЛО, существует еще и «серая зона» – участок вдоль линии размежевания. Там на сегодняшний день есть всего несколько специальных школ для детей с инвалидностью. Все остальные учреждения оказались на безопасной территории Донецкой и Луганской областей: в Северодонецке, Краматорске, Мариуполе. Детей оттуда продолжают усыновлять украинцы, проживающие в этом регионе, а условия их проживания во многом зависят от директоров детских домов и школ-интернатов, волонтеров, общественных организаций.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...
Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG