Радіо Свобода Daily: російський агент «Боширов» воював на Донбасі – британські фахівці

Розпочнемо з коротких повідомлень:

Нові подробиці про «Руслана Боширова»

У Великій Британії було оприлюднене справжнє ім’я «Руслана Боширова», одного з російських агентів, які, за даними британських спецслужб, причетні до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в англійському місті Солсбері. Йдеться про полковника російських спецслужб – 39-річного Анатолія Чепигу, фахового російського військового, який, за інформацією розвідки Британії, брав участь у бойових діях у Чечні та на самому початку нинішньої війни на Донбасі.

Сайт журналістських розслідувань Bellingcat, заснований британським журналістом Еліотом Гіґґінсом, повідомив, що особисто президент Росії Володимир Путін нагородив у 2014 році полковника Анатолія Чепигу найвищою відзнакою Російської Федерації – званням героя Росії. Проте, на відміну від більшості осіб, яким було присуджено це звання у Росії, про Чепигу майже не подається жодної інформації. Британські фахівці вважають, що це звання Чепига отримав за його активну організаційну і дієву участь у збройному заколоті на Донбасі у 2014 році. Більше про викритого полковника російських спецслужб читайте в матеріалі.

​Кандидати на посаду ватажка «ДНР»

Російські гібридні сили в окупованому Донецьку заявили про завершення прийому документів від кандидатів на посади «голови республіки». Документи прийняли в 10 людей, серед яких – виконувач обов’язків ватажка угруповання Денис Пушилін і «герой» «російської весни» на Донбасі Павло Губарев. Хто ті люди, які вирішили «балотуватися» у ватажки «ДНР», та чому їх допустили до так званих «виборів»?

Захист викривачів

Народний депутат Єгор Соболєв стверджує, що в Україні людям, які надають важливу інформацію, потрібен захист. Для цього необхідно ухвалити відповідний закон. Законопроект про захист викривачів вже два роки як зареєстрований у парламенті, але його жодного разу не ставили на голосування. Водночас, в НАЗК є відділ, який має займатися захистом викривачів, але експерт з аналізу політики Transparency International Україна Олександр Калітенко називає його неефективним. Хто такі викривачі та чому їх потрібно захищати, читайте за лінком.

20-й день народження в Google

Багато хто навіть не пам’ятає часів, коли не існувало пошукової системи Google. Уявити життя без неї сьогодні може бути нелегко, особливо так званому поколінню Z, яке почало народжуватися в період між 1995 та 2000 роками. 27 вересня компанії виповнилося 20 років.

«Жодна технологічна компанія не може бути більш відповідальною за формування сучасного інтернету та сучасного життя, ніж Google», – переконана команда інтернет-видання The Verge.

Google є найбільш популярною пошуковою системою у світі і для багатьох – джерелом відповідей на всі запитання. Про те, як починалася історія Google, читайте в матеріалі нашої журналістки.

Історія переселенця-фотоактивіста

Степові роздоли, ранковий туман над Сіверським Дінцем, весняне цвітіння ковилу, унікальні природні ландшафти Донбасу. Все це ви можете побачити у віртуальній реальності завдяки проекту «Travelbox VR», який створює донеччанин Сергій Орлик.

Сергій, web&VR розробник, економіст за професією, переїхав із Донецька до Дніпра на початку 2015 року. Попри виклики вимушеного переїзду, переселенець наважився продовжити фотоактивістський проект, який розпочав ще до війни. Його ініціатива – це «Тревелбокс», колекція туристичних панорам східних областей України у форматі віртуальної реальності. Про те, як вона працює та що очікує Орлик від свого проекту, він розповів в інтерв’ю нашим журналістам.

Продовжуйте робити те, що Вам подобається попри будь-які перешкоди!

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