Радіо Свобода Daily: російський агент «Боширов» воював на Донбасі – британські фахівці

Розпочнемо з коротких повідомлень:
- Щонайменше 87 людей госпіталізовані в контрольованій російськими гібридними силами Макіївці Донецької області, повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський. «Закінчився хлор, тому воду частково дезінфікували марганцем. Саме така причина цієї жахливої пригоди», – зазначив представник омбудсмена.
- Президент України Петро Порошенко під час виступу на сесії Генасамблеї ООН закликав організацію докласти більше зусиль, щоб досягти поваги до прав людини в анексованому Росією Криму.
- Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у намаганні втрутитися у вибори до американського Конгресу, заплановані на листопад цього року.
- Депутат Європарламенту від Словаччини Едуард Кукан представив у комітеті Європейського парламенту у закордонних справах у Брюсселі кандидатуру українського кінорежисера Олега Сенцова на здобуття премії імені Андрія Сахарова 2018 року.
- Київська міська рада ухвалила рішення звернутися до Верховної Ради з проханням розширити межі Києва, повідомила прес-служба установи. Приєднати хочуть селище Коцюбинське під Києвом.
- Прокуратура Києва зареєструвала кримінальне провадження щодо неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами Міністерства юстиції, повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко. За його словами, провадження стосується дій, які призвели до «вчинення протиправних насильницьких дій колишніми бійцями батальйону МВС «Торнадо».
- В Україні набули чинності нові правила паркування автомобілів. Згідно з документом, запроваджується фото-, відеофіксація порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспорту.
Нові подробиці про «Руслана Боширова»
У Великій Британії було оприлюднене справжнє ім’я «Руслана Боширова», одного з російських агентів, які, за даними британських спецслужб, причетні до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в англійському місті Солсбері. Йдеться про полковника російських спецслужб – 39-річного Анатолія Чепигу, фахового російського військового, який, за інформацією розвідки Британії, брав участь у бойових діях у Чечні та на самому початку нинішньої війни на Донбасі.
Сайт журналістських розслідувань Bellingcat, заснований британським журналістом Еліотом Гіґґінсом, повідомив, що особисто президент Росії Володимир Путін нагородив у 2014 році полковника Анатолія Чепигу найвищою відзнакою Російської Федерації – званням героя Росії. Проте, на відміну від більшості осіб, яким було присуджено це звання у Росії, про Чепигу майже не подається жодної інформації. Британські фахівці вважають, що це звання Чепига отримав за його активну організаційну і дієву участь у збройному заколоті на Донбасі у 2014 році. Більше про викритого полковника російських спецслужб читайте в матеріалі.
Кандидати на посаду ватажка «ДНР»
Російські гібридні сили в окупованому Донецьку заявили про завершення прийому документів від кандидатів на посади «голови республіки». Документи прийняли в 10 людей, серед яких – виконувач обов’язків ватажка угруповання Денис Пушилін і «герой» «російської весни» на Донбасі Павло Губарев. Хто ті люди, які вирішили «балотуватися» у ватажки «ДНР», та чому їх допустили до так званих «виборів»?
Захист викривачів
Народний депутат Єгор Соболєв стверджує, що в Україні людям, які надають важливу інформацію, потрібен захист. Для цього необхідно ухвалити відповідний закон. Законопроект про захист викривачів вже два роки як зареєстрований у парламенті, але його жодного разу не ставили на голосування. Водночас, в НАЗК є відділ, який має займатися захистом викривачів, але експерт з аналізу політики Transparency International Україна Олександр Калітенко називає його неефективним. Хто такі викривачі та чому їх потрібно захищати, читайте за лінком.
20-й день народження в Google
Багато хто навіть не пам’ятає часів, коли не існувало пошукової системи Google. Уявити життя без неї сьогодні може бути нелегко, особливо так званому поколінню Z, яке почало народжуватися в період між 1995 та 2000 роками. 27 вересня компанії виповнилося 20 років.
«Жодна технологічна компанія не може бути більш відповідальною за формування сучасного інтернету та сучасного життя, ніж Google», – переконана команда інтернет-видання The Verge.
Google є найбільш популярною пошуковою системою у світі і для багатьох – джерелом відповідей на всі запитання. Про те, як починалася історія Google, читайте в матеріалі нашої журналістки.
Історія переселенця-фотоактивіста
Степові роздоли, ранковий туман над Сіверським Дінцем, весняне цвітіння ковилу, унікальні природні ландшафти Донбасу. Все це ви можете побачити у віртуальній реальності завдяки проекту «Travelbox VR», який створює донеччанин Сергій Орлик.
Сергій, web&VR розробник, економіст за професією, переїхав із Донецька до Дніпра на початку 2015 року. Попри виклики вимушеного переїзду, переселенець наважився продовжити фотоактивістський проект, який розпочав ще до війни. Його ініціатива – це «Тревелбокс», колекція туристичних панорам східних областей України у форматі віртуальної реальності. Про те, як вона працює та що очікує Орлик від свого проекту, він розповів в інтерв’ю нашим журналістам.
Продовжуйте робити те, що Вам подобається попри будь-які перешкоди!
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