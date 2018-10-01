Радіо Свобода Daily: В Росії оприлюднили нове фото Сенцова

Фото Сенцова

Управління федеральної служби виконання покарань Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі оприлюднило фото засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який 139-й день голодує в російській колонії. Як випливає з повідомлення тюремників, фото зроблене під час «планового обстеження», на яке Сенцова вивозили з колонії в міську лікарню Лабитнангі 28 вересня. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко назвала «жахом» поширену фотографію. «Це в’язень концтабору», – написала Геращенко у Facebook 29 вересня.

У Києві згадали Бабин Яр

У Києві 30 вересня відбувся марш «Бабин Яр. Без пам’яті немає майбутнього». Захід відбувся до 77-х роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру. Хода пройшла Подолом (історичний район Києва, що ближче до річки Дніпро). Організатори зазначили, що цього року Україна зіткнулася «з проявами агресивної ксенофобії: погроми ромських таборів та вбивство на ґрунті національної ненависті». Активісти засуджують будь-яку форму насильства та прояви міжетнічної ненависті й агресії та просять владу зробити все можливе, аби не допустити у майбутньому будь-яких проявів ненависті. Пропонуємо переглянути відео про те, як вшановували пам’ять загиблих у Бабиному Яру.

Президент: «У Порошенка в Росії бізнесу немає»

​Президент України Петро Порошенко заявив, що не має бізнесу в Росії. Як повідомила його прес-служба, про це президент сказав під час виступу на відкритті Х Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» в рамках робочої поїздки на Харківщину.

«У мене був бізнес в Росії до війни. Але війна все поміняла. І тепер я хочу, щоб всі почули – у Порошенка в Росії бізнесу немає і бути не може. Ні аграрного, ні паточного, ніякого іншого», – заявив Порошенко.

Тепер коротко:

Феномен тризуба

На цьогорічному Форумі видавців гран-прі здобув альбом «Наш герб: українські символи від княжих часів до сьогодення». Це багато ілюстроване видання, яке розповідає про український герб. Про альбом та українські герби Радіо Свобода поговорило з автором ідеї та упорядником цього видання, заступником головного редактора видавництва «Родовід» Богданом Завітієм.

​Вибори і війна з Росією

Однією із ключових проблем української політичної реальності є відсутність довіри народу до влади. Якщо бути точнішим, то взаємного несприйняття між народом та політичними елітами. Із таким рівнем недовіри та конфліктів будь-які потенційні реформи та зміни наражаються на те, аби зазнати невдачі, вважає політичний оглядач Назарій Заноз. У своїй публікації він пояснює, чому це небезпечно, особливо в умовах війни, та як з цим боротися.

Намагайтеся знаходити спільну мову з різними людьми. Це приведе вас до успіху!

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