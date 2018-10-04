Радіо Свобода Daily: Опалювальний сезон розпочнеться 15 жовтня

Для початку пропонуємо кілька коротких повідомлень:

Опалювальний сезон

Кабінет міністрів України на засіданні 3 жовтня ухвалив рішення про початок опалювального сезону 15 жовтня.

Під час засідання прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що динаміка підготовки населених пунктів до опалювального сезону позитивна.

«Залишилося трохи більше 10 днів, аби розпочати опалювальний сезон вчасно. Але тут треба дивитися не на календар, а на термометр. Українцям потрібно вчасно отримати гарячу воду і тепло», – сказав голова уряду.

53 напади на активістів за 9 місяців

Щонайменше 53 напади на активістів в Україні від початку року зафіксували правозахисники з «Коаліції на захист громадянського суспільства». Йдеться про побиття, обливання кислотою, вандалізм та навіть убивства. І попри те, що поліція заявляє про успішні розслідування більшості гучних нападів, правозахисні організації заявляють про гальмування розслідувань окремих випадків на місцях.

Нотатки «спеца»

Спецпризначенці, зазвичай, не показують облич і не дають інтерв’ю. Але Радіо Свобода, в результаті довгої комунікації, отримало можливість поставити запитання людині, яка фактично пройшла усі етапи становлення українських спеціальних підрозділів у незалежній Україні. Про те, якою була роль «спеців» у стримуванні російської агресії проти України у 2014 році, читайте за посиланням.

Ще трохи коротких міжнародних новин:

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пообіцяв подати у відставку, щоб спровокувати дострокові парламентські вибори до кінця року.

Hyperloop Transportation Technologies Inc. представила в Іспанії першу пасажирську капсулу, повідомила прес-служба компанії.

Президент Росії Володимир Путін назвав колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля «зрадником батьківщини» і «покидьком».

Сайт «Стоп совок!»

У Дніпрі ентузіасти створили інтернет-проект «Стоп совок!» про недекомунізовані об’єкти по всій Україні. За три місяці разом із користувачами ініціатори зібрали інформацію та позначили на інтерактивній мапі понад 100 таких об’єктів. Паралельно вони надсилають звернення місцевої влади про необхідність демонтажу, в деяких випадках – результат ефективний. Значною мірою «червоними» досі залишаються міста на сході та півдні України, а найбільш кричущий випадок – бюст Леніна, який не хочуть прибирати, – зафіксували на Полтавщині. Між тим анексований Росією Крим й окупована частина Донбасу, де декомунізація не тільки не розпочиналась, а навпаки, там йде процес «радянізації», – на мапі активістів є «білою» плямою.

Будьте пильними та відповідальними!

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