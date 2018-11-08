Радіо Свобода Daily: місцевих чиновників не пустили попрощатися з Катериною Гандзюк

Прощання з Гандзюк

У Херсоні попрощалися з помічницею міського голови та громадською активісткою Катериною Гандзюк, яку три місяці тому облили сірчаною кислотою. Попрощатися з Катериною її друзі не пустили представників обласної ради, кількох депутатів та голову обласної держадміністрації. Активісти звинувачують їх у тому, що ті не втрутилися в ситуацію і не підтримали Гандзюк. Одночасно з церемонією прощання невідомі обписали звинуваченнями управління Нацполіції та паркан біля будинку Ігоря Павловського, який до 6 листопада був помічником народного депутата Миколи Паламарчука, котрий, за словами активістів, нібито передав гроші виконавцям нападу. Зі свого боку, сам Ігор Павловський у коментарі Радіо Свобода звинувачення відкидає і стверджує, що з Катериною Гандзюк навіть не був знайомий.

Про не менш важливе далі.

Генеральний прокурор Юрій Луценко таки подав заяву про відставку зі своєї посади до Адміністрації президента. Про це повідомила в коментарі Радіо Свобода речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Після розслідування програми «Схеми» НАЗК вирішило перевірити, чи був конфлікт інтересів у діях народних депутатів Юрія Бойка («Опозиційний блок»), Ярослава Дубневича («Блок Петра Порошенка»), позафракційного Борислава Розенблата і Дмитра Святаша (група «Партія «Відродження»), коли вони подали конституційне звернення, яким намагалися оскаржити діяльність новоствореного Нацагентства з виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних злочинів.

Кабінет міністрів виділив земельну ділянку в Іванківському районі Київської області під будівництво першої в Україні вітрової електростанції. Міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак назвав це рішення підтримкою розвитку зони відчуження як «території змін».

А ще в Україні спростили процедуру оформлення біометричного паспорта. Заяву на оформлення біометричного паспорта українцям відтепер можна заповнити онлайн.

Нотатки «спеца». Частина 3

Радіо Свобода продовжує цикл інтерв’ю із спецпризначенцем, який брав участь у стримуванні російської агресії, а до цього фактично пройшов усі етапи становлення українських спеціальних підрозділів у незалежній Україні. Цього разу – про систему відстежування українських підрозділів, яка, на думку оповідача, була створена задовго до спецоперації проти суверенітету України, що увійшла в історію під назвою «русская весна»​. Як у тих умовах спецпідрозділ СБУ виконував свої завдання?

Костюмоване написання у парламенті листа Путіну

Депутати Верховної Ради України, котрі потрапили під санкції Росії, написали у відповідь листа Володимиру Путіну. Написанням вони займались в образах персонажів із картини Іллі Рєпіна «Запорожці» (яка відома під назвою: «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Як відреагували на таку депутатську творчість у соцмережах?

Результати проміжних виборів у США

США переобрали значну частину Конгресу. Напередодні відбулися так звані проміжні вибори. Республіканці президента Дональда Трампа зберегли контроль над Сенатом, але при цьому втратили повністю контроль на Палатою представників, іншою палатою Конгресу. І тепер демократи мають змогу посилити санкції проти Росії, пише газета «Нью-Йорк Таймс». Хоча республіканці теж не «пасуть задніх» у цьому питанні. Вони підтвердили сувору позицію стосовно Москви. Які ж політичні наслідки матимуть нинішні вибори? Про це читайте за лінком.

«Дике поле» Жадана вже на екранах

«Захищай своє» – під таким девізом на екрани вийшов фільм «Дике поле», знятий за мотивами роману Сергія Жадана «Ворошиловград». Історію про хлопця Германа, якому доводиться повернутися в рідний Старобільськ, щоб керувати заправкою, яку йому залишив брат, екранізував Ярослав Лодигін. Зйомки проходили в Луганській області і почалися ще у серпні 2017-го, а перемовини про це, за словами режисера, тривали близько семи років – із моменту виходу твору, який ВВС пізніше визнає «найкращою книгою десятиліття».

Захищайте й Ви своє рідне, сокровенне!

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