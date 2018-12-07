Америка продовжує підтримувати Україну: Пентагон застерігає Росію (світова преса) 

Анна Романдаш

Воєнний стан, більше санкцій та військова допомога ‒ головні теми, які зараз цікавлять західні ЗМІ про Україну. Американський телеканал CNN зосереджується на «надзвичайному» спостережному польоті, який Пентагон цього тижня здійснив над Україною для її підтримки ‒ вперше за чотири роки з початку війни з Росією. Інший американський телеканал, NBC, пише про те, як живуть українці в містах, де запровадили воєнний стан. А агенство Reuters переповідає про що говориля Павло Клімкін та Сергій Лавров на міністерській зустрічі ОБСЄ у Мілані –​ та як західні міністри реагували на їхні заяви.

Журналіст CNN описує «надзвичайний» спостережний політ, який Пентагон організував у четвер над Україною. У ньому взяли участь спостерігачі зі США, Канади, Німеччини, Франції, Британії, Румунії та України.

Політ особливий з кількох причин. По-перше, він відбувся на прохання Генштабу Збройних сил України. По-друге, Пентагон не проводив таких польотів з 2014 року. Його організували саме зараз аби завірити Україну в підтримці з боку США.

«Час цього польоту має на меті підтвердити зобов'язання США щодо України та інших країн-партнерів», ‒ йдеться у статті.

Політ «надзвичайний» оскільки відбувся за двостороннього погодження між Україною та США відповідно до Угоди про відкрите небо. Згідно з Угодою, усі її члени (серед них ‒ Україна, Росія і США) мають право збирати інформацію про військові сили та дії інших країн-учасників, а також здійснювати перельоти над територіями цих країн. Якщо США вирішать організувати переліт більшої кількості літаків над Україною, то потребуватимуть погодження з боку Росії.

«Переліт ‒ останній захід з військових зусиль США, які направлені на стримування Росії у час підвищеної напруженості в регіоні, ‒ пише журналіст. ‒ Окрім цього… США почали необхідну підготовку аби ввести військовий корабель у Чорне море».

На додачу, американський військово-морський флот також використав ракетний винищувач USS у водах Японського моря, щодо якого також ведуться суперечки. За словами журналіста, такий хід ‒ ще одна дія проти російських територіальних претензій.

Тим часом, жителі українських міст продовжують жити в напрузі, особливо після запровадження воєнного стану в окремих регіонах. Про це йде мова у статті на сайті американського телеканалу NBC.

Журналіст описує страхи українців, які бояться змін, які може викликати воєнний стан. За його словами, думки українців розділилися ‒ хтось підтримує це нововведення, а хтось сприймає його як політичний хід.

Воєнний стан «дозволяє використання військовими приватної власності, мобілізації цивільних, заборону масових зібрань та припинення продажу алкоголю, ‒ йдеться у статті. ‒ Але тиждень [після його введення], мало що вказує на надзвичайні зміни».

Журналіст пише, що воєнний стан мав серйозний вплив на бізнес ‒ люди хвилюються, чи комерційна та туристична діяльність не зміняться у цей час. Утім, жителі багатьох міст звикли жити в напрузі ‒ особливо в південних регіонах, які розташовані близько до Криму та окупованих територій на Сході.

Міжнародна агенція новин Reuters пише про те, як відбувалася міністерська зустріч країн-учасників ОБСЄ у Мілані і зосереджується на промові міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Він закликав партнерів діяти проти російської агресії.

«Декларацій не досить, ‒ заявив Клімкін. ‒ Ми мусимо підняти ціну [агресії] для Росії через всебічні та індивідуальні санкції».

Журналіст також зосередив увагу на тому, як поводився Сергій Лавров, глава МЗС Росії. За словами оглядача, останній не відреагував на шквал критики, а також сказав, що ескалація подій ‒ «наслідок дій України та її союзників».

«Лавров заявив... що ці [дії] ‒ «провокація» і що Україна саботує усі спроби відновити мир в регіоні, ‒ підсумовує журналіст. ‒ Але міністри США, Канади та європейських країн відкинули його версію подій та наголосили на повній підтримці Києва, вимагаючи негайного звільнення затриманих моряків».