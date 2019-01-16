Радіо Свобода Daily: полонених Росією моряків України зустрічали оплесками у суді

Суд над моряками

Суд у Москві 15 січня залишив під вартою 20 полонених українських моряків і переніс на сьогодні засідання щодо чотирьох інших – Володимира Лісового, Віктора Беспальченка, Володимира Варимеза та Владислава Костишина. 17 морякам продовжили термін тримання під вартою до 24 квітня, ще трьом – Андрію Ейдеру, Андрію Артеменку та Василю Сороці – до 26 квітня.

Слухання, за вимогою ФСБ, відбувалося у закритому режимі. Українці свідчити відмовилися. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​ Присутні у будівлі суду люди, серед яких були родичі і дипломати, зустріли моряків аплодисментами.

Історії полонених – що ми знаємо про українських моряків? Читайте про це у матеріалі.

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Нікому не дозволяйте кривдити себе!

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