Радіо Свобода Daily: Вакарчук не має амбіцій стати президентом у 2019 році

Вакарчук не йде в президенти

Музикант Святослав Вакарчук заявив, що не балотуватиметься на виборах президента 2019 року.

«Щоб розставити всі крапки над «і», зняти всі питання, офіційно заявляю: я, Святослав Вакарчук, не братиму участь у президентських виборах 2019 року. Я добре усвідомлюю, що зараз у джинсах можу зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку. І я не збираюся стояти осторонь», – сказав Вакарчук у своєму відеозверненні.

За словами музиканта, він працюватиме над тим, «щоб привести у владу якомога більше молодих професіоналів».

#ВибориБезБрехні

І у продовження виборчої теми хочемо розповісти про старт фактчекінгового проекту до виборів президента України – #ВибориБезБрехні. Це проект, який допоможе виборцю зрозуміти, хто з кандидатів говорить те, що не відповідає дійсності, а хто – маніпулює фактами. Результати публікуються щотижня і стосуються заяв десятьох політиків, які, відповідно до соціологічних опитувань, мають найбільший рейтинг. Незалежні медіа можуть долучатися до ініціативи як учасники або за допомогою перепублікації матеріалів.

Цього тижня в огляді цитати Олександра Шевченка, Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Анатолія Гриценка і Юлії Тимошенко. Детально про ініціативу та методологію читайте тут.

Далі стисло.

Громадська рада міжнародних експертів спільно з Вищою кваліфікаційною комісією суддів завершили етап ветування «сумнівних» кандидатів до Антикорупційного суду, залишивши у конкурсі 71 кандидата

В окупованому Росією українському Криму, в Сімферополі, облили фарбою пам’ятник так званим «ввічливим людям» – російським військовим, які в лютому-березні 2014 року брали участь в окупації півострова.

Академія наук підтвердила перспективність впровадження технології «гіперлуп» в Україні

Зник капітан судна «Норд»

Капітан кримського судна «Норд» Володимир Горбенко, обвинувачений українським слідством у незаконному рибному промислі та порушенні порядку в'їзду і виїзду з окупованого Криму, зник.

«Ми втратили з ним зв'язок. Починаючи з суботи (26 січня – ред.) до сьогоднішнього дня ми не можемо з ним зв'язатися, навіть через родичів. Ми дуже переймаємося з цього приводу, оскільки на 1 лютого у нас призначене судове засідання з його участю», – цитує проект Радіо Свобода Крим.Реалії адвоката Максима Могильницького.

Сторона захисту припускає причетність українських спецслужб до зникнення Горбенка. За словами адвоката, зникнення може бути пов'язане з українськими спецслужбами. Натомість у Службі безпеки України заявили, що відомство не причетне до зникнення Володимира Горбенка.

«​Балух досидить свій термін»​

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відмовив захисту Володимира Балуха в перерахунку терміну покарання. На думку захисту, Балухові неправильно врахували час, проведений у СІЗО і під домашнім арештом, і тому загальний строк покарання за обома вироками має бути меншим.

«Балух усвідомлює, що жодного правосуддя в Росії немає, і рішення про відмову у звільненні його не здивувало. Він не визнає свою провину. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом Росії, засуджений має визнати провину і звернутися з проханням про помилування. Просити, щоб його помилували і «дали умовно», він не буде. Свій термін він буде досиджувати», – повідомив проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Викрадення картини «Ай-Петрі. Крим»

Підозрюваний у викраденні картини «Ай-Петрі.Крим» із Третьяковської галереї в столиці Росії Москві заявив правоохоронцям про свою невинуватість. Відео затримання оприлюднило Міністерство внутрішніх справ Росії. Він заявив, що не пам’ятає, де був вдень. «Мені потрібно освіжити пам’ять», – зазначив затриманий.

Насправді ж історія нараховує чимало спроб заволодіння «перлинами» світової культури: «успішних» та не дуже. Чи легко викрасти картини-шедеври? Історичні приклади ми зібрали тут.

«Крути 1918»

І про події минулого на великому екрані. Сьогодні, 29 січня – у день 101-ї річниці бою під Крутами – у столичному кінотеатрі «Київ» відбудеться прем’єра історичної художньої стрічки «Крути 1918». Цієї події чекають і в Італії. Нещодавно саме там, на студії звукозапису Mulinetti у Генуї, завершили музичне і звукове оформлення фільму, над яким майже рік працювала група італійських фахівців. Вони розповідають про цікаву і дуже відповідальну роботу, тому разом з українськими кіновиробниками вболівають за успіх стрічки. Як це, покласти на ноти страх і гідність у розмові з Радіо Свобода розповів музикант і композитор Марко Моріні.

Український колівінг

В Україні вже майже півроку працює проект молодіжного колівінг-середовища «VILNYY». Це не тільки здорова альтернатива гуртожиткам, але й осередок студентів із теренів усієї країни з власною філософією та громадськими цілями. За підсумками шести місяців вже діють 3 простори в Києві, 3 у Львові та 1 в Чернівцях. Ведуться роботи по відкриттю нових. Всі вони об’єднанні в одну мережу та тісно співпрацюють. Наприклад, якщо ти живеш у львівському осередку, то можна безкоштовно залишитися в Києві або Чернівцях на певний час для роботи чи навчання. Більше про колівінг у завершальному лінку на сьогодні.

Познайомтесь із сусідами й шукайте серед них однодумців!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.