«Село змінотворців» або український колівінг

Максим Козакевич

По Україні вже майже півроку працює проект молодіжного колівінг-середовища «VILNYY». Це не тільки здорова альтернатива гуртожиткам, але й осередок студентів з терен усієї країни з власною філософією та громадськими цілями.

Іван жив у Києві з батьками. Він почувався дискомфорто і вирішив переїхати в належне для себе середовище. Від гуртожитку відмовився одразу, бо вважав там неможливим реалізувати свій потенціал. Орендувати квартиру виявилося занадто дорого. Тому зі своїм товаришем Георгієм вони створили власний проект вирішення проблеми житла для молоді в Києві.

«Дізналися та вивчили тему колівінгу. Зараз це поширена світова тенденція , особливо в Європі та США; «співжиття», де активна молодь творчо розвивається. Вперше український аналог створили у Львові завдяки Павлу Дідулі та його команді. Тому ми зібрали схоже середовище цікавих один для одного людей у Києві», — розповів Іван.

Якщо ти живеш у львівському осередку, то можна безкоштовно залишитися в Києві або Чернівцях на певний час для роботи чи навчання

Георгій зізнається, що швидко знайшлося багато охочих на проживання. За підсумками шести місяців вже діють 3 простори в Києві, 3 у Львові та 1 в Чернівцях. Ведуться роботи по відкриттю нових. Всі вони об’єднанні в одну мережу та тісно співпрацюють. Наприклад, якщо ти живеш у львівському осередку, то можна безкоштовно залишитися в Києві або Чернівцях на певний час для роботи чи навчання. Це допомагає молоді бути мобільними, вважають організатори та учасники колівінгу.

«Коли я дізналася, що буду жити в компанії п’ятнадцяти людей, то трішки насторожилася. Як з’ясувалося пізніше, даремно. Мій осередок – це 3-поверхова квартира, де є 4 кімнати, 2 ванних та 1 великий хол для заходів та відпочинку. Знаходиться це майже в центрі Києва. З чистотою проблем немає, бо кожний має свою «точку», за яку відповідає під час генерального прибирання двічі в тиждень. А на кухні чергові є щодня. Працюємо по зручному для кожного графіку», — ділиться враженнями Анастасія, яка приєдналася до спільноти 2 тижні тому.

У кожній квартирі є сотник, що слідкує за порядком, атмосферою та філософією проекту. За фінансові та менеджерські обов’язки теж відповідає він.

«Головні принципи нашого середовища – активність, спільнотворення та взаємоповага. Для залучення і поширення цього у нас є спільні вечері щопонеділка. Ми збираємося у холі для обміну досвідом та думками. Якщо всі сходять на відкриті лекції та розкажуть про це, то кожний відвідає по п’ятнадцять різних лекцій. Багато хто залучений в проекти чи волонтерство. Маючи бажання реалізувати якусь ідею, ти можеш звернутися до дизайнера, піарника чи іншого спеціаліста, що живе з тобою. У нас так створювалися цікаві речі», — пояснив сотник Георгій.

Ціна на кожному осередку різна, бо залежить від вартості оренди. В Києві це, наприклад, 100$ з урахуванням усіх комунальних та додаткових витрат (побутова хімія, доставлення води, незаплановані затрати тощо). Особливо акцентують увагу в колівінг-середовищі на некомерційність та самостійність. Всі залишки з оплати йдуть на покращення добробуту, наприклад покупку спільної мікрохвильовки чи тостера.

«Це точка дотику різноманітних людей. Вони працюють, навчаються чи просто шукають себе. В нас є молодь з Києва, яка живе з нами виключно заради спільноти. Є зі заходу та сходу України, є з Криму. Навіть один хлопець, що родом з російської Пермі. Атмосфера дуже дружня та позитивна», — каже Оксана, що в проекті з самого початку.

На «Вільному» часто практикують спільні розваги та освітні ініціативи.

«Кожний по можливості допомагає іншим. Наприклад, один хлопець займався кіномистецтвом й організовував нам перегляди контроверсійного арт-хаусного кіно. Часто граємо настільні ігри, влаштовуємо творчі вечори. До нас приїжджають цікаві спікери для дружнього спілкування та навчання, так званого нетворкінгу. Це і креативні бізнесмени, і громадські діячі, і музиканти. Тут всі наскільки мотивують тебе до особистого розвитку, що у таких спільних бажаннях народжується рух», — розповідає Єгор, один з жителів простору.

«Ми створили своє «село» в Києві. «Село змінотворців», де кожен щось робить для міста, для держави та для простору. Ти платиш не за проживання, а за емоції, знання, спілкування та доступ до активної спільноти, що не дозволить тобі не реалізуватися. Ну а проживання як бонус», — пояснив Георгій, один з засновників та ідеологів колівінгу в Україні.